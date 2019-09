Ortuzar: "No sé qué va a pasar el día 11 de noviembre que no pueda pasar hoy"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha manifestado este martes, tras conocerse que el rey no propondrá a ningún candidato para una segunda sesión de investidura, que no sabe "qué va a pasar el día 11 de noviembre que no pueda pasar hoy".

Ortuzar ha calificado esta tarde el fracaso de las negociaciones como el "último acto de un estrepitoso fracaso político" que va a llevar al Estado a unas nuevas elecciones el 10 de noviembre que "lejos de aclarar el panorama" todavía "lo van a acomplejar un poco más".

De ello ha culpado a la "inmadurez democrática", a la falta de "voluntad política" y a la incapacidad para "estar a la altura de las circunstancias" de los principales actores involucrados en las negociaciones para la investidura, principalmente el PSOE y Podemos.

Sobre los socialistas, el líder nacionalista vasco ha sostenido que son los principales responsables de este fracaso por ser "la opción mayoritaria" que estaba llamada a concertar en torno a Pedro Sánchez y al partido "una alternativa de gobierno".

No ha obviado Ortuzar el papel jugado por Podemos en este asunto y ha referido que se hallan "muy cerquita" del PSOE en el "ránking" de culpabilidades por haber puesto "sobre la mesa una posición negociadora maximalista".

"Ha faltado cintura política. Han pretendido que el otro tragara la posición de cada uno de ellos en vez de articular o conjugar el verbo ceder", ha sentenciado, sobre el devenir de los últimos meses.

De este modo, el dirigente del PNV ha zanjado que "toda negociación exige cesiones y aquí nadie ha estado dispuesto a ceder nada", pese a que "no había condiciones insalvables para hacer una investidura y para formar un gobierno", algo que no ha ocurrido así porque "los actores principales no han querido".

Asimismo, Ortuzar ha considerado que, de tener lugar la esperada repetición electoral, no habrá grandes cambios en el panorama político, puesto que ve improbable grandes "vuelcos" en el reparto de sufragios.

En cualquier caso, se ha mostrado consciente de que puede haber "mucha frustración en la ciudadanía", a la que le ha pedido que, aunque pueda cambiar de opción o pasar a la abstención, sepa "separar el grano de la paja" y haga que carguen con sus responsabilidades aquellos que son culpables de esta situación.

El presidente del PNV se ha pronunciado así en declaraciones a los medios en Santiago de Compostela, donde esta tarde ha ofrecido una conferencia sobre el papel de Euskadi en Europa enmarcada en el X Foro Revbela, organizado por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas.