Ortuzar no ve sentido a mantener el mando único y avisa contra el "error" de usar a Cs para aprobar el Presupuesto

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que "no tiene sentido" mantener el mando único y ha advertido de que el estado de alarma "genera tensión política". Por ello, ha defendido que no se puede mantener "de forma generalizada". Además, consideraría un "error" que el Gobierno intentara utilizar la "vía fácil de Cs" para aprobar el presupuesto porque pondría al PNV en una situación "incómoda"

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale analiza la crisis sanitaria generada por el covid-19 y sostiene que Euskadi necesita "pronto" un Gobierno y un Parlamento vasco "estables porque la crisis va a ser dura y vamos a tener un segundo semestre muy complicado".

Cuestionado por si se dará una quinta prórroga del estado de alarma, afirma que "ojalá no, al menos no como está planteado". A su juicio, no tiene sentido mantener un mando único cuando se está viendo "cómo las comunidades están accediendo a diferentes niveles de desescalada".

A su entender, el estado de alarma genera "tensión política" y "no es el mejor instrumento para gobernar esta nueva etapa que sí o sí será de cogobernanza".

"Espero que el Gobierno no se ponga cabezota. Nuestros juristas dicen que hay otras medidas que se pueden tomar, las diferentes leyes de salud que existen, por ejemplo. Eso no quiere decir que en alguna zona concreta se pueda mantener el estado de alarma, pero no de forma generalizada. Si estamos volviendo a la normalidad social también hay que volver a la política. Nadie quiere ir de chulo por la vida en este momento", añade.

Asimismo, advierte de que en el Gobierno central hay "todo un movimiento de altos funcionarios que intentan aprovechar este tipo de situaciones y caldo de cultivo para volver a recentralizar".

No obstante, tras reconocer que se produjeron roces con el Ejecutivo de Sánchez por la hibernación económica y la compra centralizada de productos, Ortuzar afirma que la relación está "bien engrasada y hay una confianza". "Ninguno quiere minar al contrario. Lo que pasa es que yo creo que Sánchez se ha montado en el tren del mando único y le ha gustado. Le ha dado carrete a la impresora del boletín oficial y aquí estamos orden tras orden", lamenta.

Asimismo, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pecado de "autosuficiencia y de creerse solo ante el peligro" y advierte de que "gran parte de los presidentes autonómicos van a salir con la confianza en Sánchez un tanto resquebrajada".

"Él y yo tenemos una confianza, hablamos por teléfono, pero muchas de esas llamadas se producen solo 48 horas antes de que se tomen las decisiones. Y claro, luego da la sensación de chalaneo", critica.

Según afirma, por lo que ha llegado al PNV, el Gobierno central está pensando es prolongar el estado de alarma hasta finales de junio, hasta que acaben todas las fases de la desescalada, y "eso no tiene ningún sentido".

CIUDADANOS

Respecto a la situación de Ciudadanos, que esta semana apoyó la continuidad del estado de alarma, Ortuzar cree que "ha hecho de la necesidad virtud", ya que está en una situación "muy compleja, y dudo de su propia viabilidad como partido".

Cuestionado por si Pedro Sánchez pudiera apoyarse en la formación naranja para aprobar Presupuestos, Ortuzar indica que va a depender de cuándo se produzca toda la negociación presupuestaria y de cómo vaya la situación catalana.

"Pero sería un error que el Gobierno intentara utilizar la vía fácil de Ciudadanos porque a los demás nos pondría en una situación incómoda. Entiendo que le dé algún rédito en algún momento, pero convertirlo en un socio estable le daría muchos problemas porque le haría perder otros apoyos", señala, al tiempo que reconoce que para el PNV "no sería fácil colaborar con Ciudadanos".