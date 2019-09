Ortuzar(PNV) cree "ridícula" la propuesta de Rivera que solo busca el no del PSOE tras renunciar a su papel de "bisagra"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha calificado de "ridícula" la propuesta que ha realizado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, y cree que solo busca el 'no' de los socialistas para "esconder" su renuncia a jugar un papel de "bisagra", así como "el cambio "tan drástico" que ha dado tras presentar a Cs como una "opción de centro izquierda liberal" para intentar convertirse en el "único referente de la derecha española".

En una entrevista concedida a Radio Galega, recogida por Europa Press, Ortuzar ha admitido que es pesimista sobre la posibilidad de que se produzcan una investidura y la conformación de un Gobierno que evite unas nuevas elecciones. También ha mostrado sus dudas de que, después de que se repitan unas generales, vaya a ser posible un acuerdo entre el PSOE y Podemos, y considera que Sánchez puede "jugar otra carta" tras el 10N.

El líder jeltzale ha considerado que no es "una propuesta seria" la realizada por Albert Rivera al PSOE para que Ciudadanos y el PP faciliten la investidura a Pedro Sánchez a cambio de que rompa el Gobierno navarro, aplique el 155 en Cataluña y no suba impuestos a las familias.

En su opinión, se trata de "una buena metáfora de en lo que se está convirtiendo la política española, que es el show, el Tuit, la propuesta ingeniosa para poner al otro en un aprieto, sabiendo que no tiene ningún viso de salida, porque ni tan siquiera al PP le parece una buena posición".

"¿Para qué lo hace él? Para salir de una situación de aprieto en la que está porque Ciudadanos se presentó en el ámbito del Estado español diciendo que era una cosa, una opción de centro izquierda liberal, y ahora está claro, con el devenir del tiempo, que a lo que aspira es a desplazar a todos los partidos y líderes de derecha para ser el único referente de la derecha española", ha destacado.

En este sentido, ha considerado que, "cuando has hecho ese cambio tan drástico y renuncias a ese papel de posible bisagra, que ahora tendría", porque "la suma matemática también daba con el PSOE y Cs para formar un Gobierno", aunque al PNV "no le habría gustado".

"Ahora él tiene que esconderse detrás de este tipo de propuestas para que sea el otro el que diga que no, pero yo creo que es una propuesta ridícula que no tenía ninguna viabilidad desde el principio. Lo más gordo es que él ya sabía desde el principio que iba a recibir un 'no'. Probablemente lo ha hecho para que le digan que no", ha insistido.

Preguntado por si cree que el PSOE buscará, después de unas hipotéticas elecciones, un escenario de abstención del PP y Ciudadanos, ha señalado que "podría ser porque lo que está claro es que una repetición de las negociaciones con Podemos no va a ser nada fácil".

"Si ahora no ha sido posible, si no hay una alteración muy sustancial de los números en las hipotéticas elecciones que hubiera, si no hay cambios de líderes, ¿por qué luego va a ser posible lo que ahora ha sido imposible?. Supongo que, por responsabilidad, el PSOE y el presidente Sánchez estarán pensando tener alguna carta en la manga", ha precisado.

En todo caso, ha asegurado que si en estos días "hubiera una opción sólida para alumbrar una investidura y un Gobierno, por el PNV no va a ser". "Nosotros vamos a estar ahí promoviendo la estabilidad y, si se nos pide el concurso también para las negociaciones de leyes, de presupuestos, etcétera, estaremos, como hemos estado siempre, al pie del cañón", ha manifestado.

"LA SUERTE PERSONAL"

Andoni Ortuzar ha afirmado que ve "las cosas muy negras" y ha dicho que "da la sensación de que la clase política española, en general, pero en este caso en particular, el PSOE, Podemos y sus líderes están anteponiendo los intereses políticos partidistas, e incluso en algún caso la suerte personal", al interés general de la ciudadanía y el país.

Ortuzar ha recordado que su partido "dejó muy claro" a ambos líderes políticos "que por el PNV no iba a ser que la investidura no saliera adelante". "Es un momento para remar, para dar estabilidad, para tener un gobierno cuanto antes", ha añadido, para recordar que se prevé una crisis económica.

A su juicio, "es el momento de tener un gobierno fuerte". "Nosotros vemos a unos políticos jugando a Juego de Tronos, como si esto fuera una serie de televisión, y creo que vamos a salir todos perjudicados", ha avisado.

En todo caso, ha apuntado que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias "saben cuál era su responsabilidad y cuánto estaba en su mano desbloquear esta situación". "La realidad ha sido que parece, salvo que haya un milagro de última hora, que no vamos a disponer de esa solución. Los españoles, la ciudadanía y los votantes dieron un mandato claro. Cuando dan las sumas, es porque la gente quiere que se produzca eso", ha manifestado.

El presidente del EBB ha explicado que en las elecciones de abril "se produjo un mandato para que la izquierda gobernara poniéndose de acuerdo con los nacionalismos periféricos y no han sido capaces de hacerlo". Además, ha subrayado que "esta vez no ha sido por los famosos insolidarios nacionalistas que siempre andamos pidiendo cosas para nosotros. No, nosotros hemos puesto gratis nuestros votos, pero ellos han sido los que no han estado a la altura de las circunstancias", ha indicado.

A su juicio, "es un juego muy arriesgado" que el PSOE pueda pretender aprovechar unas próximas elecciones para mejorar sus resultados, aunque cree que "una parte del razonamiento del Partido Socialista" responde a que "está haciendo la cuenta de la lechera, pero igual se le cae el cántaro al río".

"Esto de las elecciones afortunadamente no es matemática. La gente tiene un criterio propio y administra su voto como quiere. Hay veces, que si los políticos enfadamos a la gente, nos pasa factura, con toda la razón del mundo. Y yo creo que en el PSOE puede haber gente desencantada que puede que se piense ir a votarles", ha manifestado.

Por último, ha recordado el ejemplo de Andalucía, donde "la deserción y la abstención" de los votantes de izquierdas en las últimas autonómicas "propició el cambio político a la derecha". "Con estas cosas es mejor no jugar", ha concluido.