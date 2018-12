Óscar Puente: "A Vox se le hace frente con argumentos, no con etiquetas de ultraderecha o fachas"

El portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha aseverado que a Vox se le "afronta con argumentos" en lugar de con "etiquetas de ultraderecha o fechas", porque considera que eso "no ayuda".

En una entrevista concedida a Europa Press, el político socialista ha reclamado prudencia ante la "precipitación" que considera que presentan los análisis políticos, ya que "hace dos días" la formación dirigida por Santiago Abascal "prácticamente no existía y hoy algunos le dan 30 diputados en el Congreso".

Puente ha aseverado que se ha vivido esta situación ya con "el sorpasso de Podemos" que, ha recordado, "no ha sucedido y ya no va a suceder", pero durante un año muchos analistas políticos "lo daban por sentado".

El portavoz ha advertido de que "la realidad es muy cambiante", pero ha apostado por afrontar a "fenómenos como Vox" con argumentos, que considera que hay "oportunidades para ello", en lugar de utilizar "etiquetas de ultraderecha y fachas" pues considera que esto no ayuda.

Entre esos argumentos, ha recordado que se ha escuchado a Santiago Abascal "hace un mes" decir que "la violencia sobre las mujeres la ejercían fundamentalmente los extranjeros", mientras que ahora, a consecuencia del crimen violento de la zamorana Laura Luelmo, "está con la prisión permanente revisable e incluso con la cadena perpetua".

Por ello, ha incidido en que la cadena perpetua "desborda la Constitución" y ha apostillado que esa propuesta es "tan inconstitucional como pedir la independencia de Cataluña". Pero ha reprochado que con esto cree que hay un problema de "ideología", ya que hay partidos "a los que le molestan desbordes de la Constitución porque no son coincidentes con su ideología, pero otras propuestas, como son cercanas, les parecen bien".

Para Óscar Puente, el "problema" de partidos como Vox es que plantean al ciudadano "soluciones muy sencillas para problemas muy complejos", pero ha advertido de que las soluciones sencillas "son fáciles de comprar pero son inexistente, ilusorias e irreales", ya que la realidad es muy "compleja".

Así, apuesta por un discurso que ponga a Vox "frente a la evidencia de sus simplezas y la ineficacia de las propuestas o la imposibilidad de llevarlas a cabo".

Por otro lado, ha recalcado que no cree cierto que Vox le haya quitado votos al PSOE en Andalucía y ha asegurado que los estudios que ha visto "no lo dicen". En su opinión, el votante socialista andaluz "se ha quedado en casa" y no se trata de "electorados compatibles".