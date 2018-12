Óscar Puente, sobre su apoyo a Sánchez: "No voy a hacer como los barones"

El portavoz federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha advertido hoy de que no va a hacer "como los barones" de su partido respecto a su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ve en una "situación complicada" porque también lo es la coyuntura del país.

En una entrevista con el diario El Norte de Castilla, preguntado por si haber dejado de ejercer en la práctica como portavoz del PSOE le puede beneficiar en su carrera por revalidar la Alcaldía de Valladolid, Puente ha dicho: "Yo no voy a hacer como los barones, he apoyado a Pedro y estoy convencido de que he hecho lo correcto".

Tras esta afirmación, Puente ha argumentado que "este es un Gobierno que está en una situación complicada porque el país está en una situación complicada" y ha concluido: "No voy a dar bandazos, tengo muy claro dónde estoy y lo que he apoyado, pero la ciudad sabe que tengo mi cabeza y mi cuerpo cien por cien aquí".

El alcalde ha añadido, en referencia al desgaste de ejercer el gobierno, que "cualquiera lo estaría pasando mal, como lo pasó Rajoy o ahora Macron en Francia, al que votaron el 65 por ciento de los franceses y al que las encuestas ahora le dan un 20 por ciento y tiene el país en la calle".

"Los gobiernos tienen que gestionar momentos muy convulsos y este es un país, sobre todo por la situación en Cataluña, que está en un momento muy difícil", ha añadido.

Puente ha alertado a los separatistas de que están en una "estrategia suicida" al cerrarse "todas las puertas de una posible entente cordial con el resto de España" y, aunque reconoce que era partidario de que el Gobierno de Sánchez agotara la legislatura, ha considerado que "los independentistas no tienen ninguna voluntad de diálogo" y están dando "muchas veces" con la "puerta en las narices" a los intentos de distensión del Ejecutivo socialista.

"Hay que agradecer la buena voluntad de este Gobierno de abrir un espacio de diálogo a ver si se encauzaba esto de una maldita vez, pero la respuesta está siendo sorprendentemente absurda. ¿Adónde van?", se ha preguntado el regidor.

Preguntado por la demanda de la oposición para aplicar ya el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana, Puente ha asegurado que de tomar esa determinación "las opciones de diálogo en el corto y medio plazo quedarían eliminadas".

En su opinión, lo que está haciendo el Gobierno es "cargarse de razones para dejar en la responsabilidad de los independentistas una decisión que acabe con la intervención de la autonomía catalana", para "aparecer ante los ojos de los españoles y de los catalanes como el Gobierno que lo intentó", lo cual en su opinión es "digno de elogio".

"Ojalá lo consiga, pero no oculto que soy pesimista, el presidente de la Generalitat no es una persona que esté a la altura de la responsabilidad que ocupa", ha opinado sobre Quim Torra.

Sobre los recientes resultados electorales de Andalucía, Puente ha insistido en que Susana Díaz es responsable de "una desmovilización de un electorado de izquierdas muy grande", como consecuencia de que "pudo gobernar con la izquierda y lo hizo con Ciudadanos, pudo quedarse en su tierra y se embarcó en la aventura de la Secretaría General del partido después de una maniobra de infausto recuerdo, que lo que pretendía era darle el Gobierno a Rajoy en primera instancia y después hacerse con la Secretaría".

"Y encima le salió mal. A ver quién retorna con eso a su tierra. Las elecciones las convocó ella, quería demostrar que era un activo y ahí está el resultado", ha concluido.