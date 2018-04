Ossorio: Cifuentes y yo haremos lo que nos diga Rajoy para bien y para mal

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha asegurado hoy que "Cifuentes y yo somos personas leales al PP y haremos lo que nos diga Mariano Rajoy, para bien y para mal".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Asamblea de Madrid, ha indicado que sobre la reunión de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sabe lo mismo que la prensa y es que Rajoy "tiene una agenda muy dura estos días y que se van a reunir, pero en el futuro".

El portavoz del PP ha opinado que Rajoy no le pedirá a Cristina Cifuentes que dimita.

Ossorio ha pedido "tranquilidad" porque "aquí no hay ninguna urgencia, aquí no hay nadie imputado, no hay nadie investigado, no hay un juicio oral, no hay absolutamente nada", por lo que el Gobierno regional y el grupo parlamentario van a seguir trabajando por los madrileños.

Ha considerado que cada vez ve mayores apoyos dentro del Partido Popular a la presidenta madrileña.

Todo lo que se sabe de la Universidad Rey Juan Carlos en relación con el procedimiento de información reservada sobre el máster de Cifuentes son "contradicciones", según el portavoz del PP, quien ha pedido que "la justicia lo investigue y diga cuál es la verdad judicial".

No obstante, Ossorio ha reconocido que desconoce la investigación de la Universidad Rey Juan Carlos que no se ha hecho pública porque la Fiscalía está investigando.

Al ser preguntado por la reunión celebrada ayer en la que el PSOE-M le presentó al PP su moción de censura, el portavoz del PP la ha calificado de "correcta" y ha detallado que los socialistas van a proponer una serie de iniciativas planteadas por los tres partidos, PSOE-M, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea, incluida alguna del PP.