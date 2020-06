Otegi: ¿Alguien piensa que me parece bien que llamen asesina a Idoia Mendia?

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este jueves que "todo el mundo sabe" que esta formación no tiene "nada que ver" con las pintadas que se están efectuando contra sedes de partidos políticos y también es conocida su posición a este respecto: "¿Alguien piensa que me parece bien que llamen asesina a Idoia Mendia? No".

Otegi se ha referido a este rebrote de la kale borroka en Euskadi en una entrevista en Euskadi Irratia, en la que ha manifestado que tanto quienes hacen las pintadas como quienes interpelan a EH Bildu y le piden firmeza para condenarlas tienen "un único objetivo", que consiste en "debilitar" a la coalición abertzale.

Se ha referido así a los sectores disidentes de la izquierda abertzale, aglutinados en torno al Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión (ATA), a quienes no ha citado, y al resto de partidos que exigen una posición más contundente de rechazo a las pintadas.

"¿Alguien puede pensar que la izquierda abertzale ha sido capaz de sacar la lucha armada de la ecuación para hacer pintadas?", ha reflexionado Otegi, quien ha dicho que es "curioso" que estas cuestiones se reproduzcan "siempre cuando hay elecciones".

Ha asegurado que los responsables de las pintadas también han puesto el foco en la coalición e incluso ha dicho que en algunas manifestaciones en favor del preso en huelga de hambre Patxi Ruiz han llegado a gritar "PSOE asesino, EH Bildu cómplice".

No obstante, ha abogado por situar cada episodio en sus justos términos, al asegurar que "si una pintada es un ataque, lo que pasa en Minneapolis no sé lo que será"

Ha censurado asimismo que los partidos que dijeron "que sin violencia todo sería posible, que se acabaría la dispersión" no muestren ahora contundencia para denunciar la situación de los presos de ETA alejados de sus domicilios.

"Esos mentirosos, que son profesionales, nos interpelan", ha criticado.