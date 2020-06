Otegi dice que EH Bildu quiere cambiar este país "con los indignados", frente a un Gobierno vasco "ni-ni"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que la coalición soberanista quiere "cambiar radicalmente las cosas en este país" y quiere hacerlo "los indignados", a los que ha pedido que conviertan su "rabia" en un voto de "rebeldía" en estas elecciones al Parlamento Vasco del 12 de julio, para hacer frente a un Gobierno Vasco de PNV y PSE-EE "ni-ni, ni abertzale, ni socialista", que "no tiene proyecto, ni país, solo intereses temporales y el reparto del botín de una administración que vergonzosamente no es capaz de asumir sus responsabilidades".

En un acto electoral en Irun (Guipúzcoa), Otegi, acompañado de la candidata de EH Bildu a lehendakari, Maddalen Iriarte, y del diputado de la coalición soberanista en el Congreso Oskar Matute, ha señalado que "ni PNV, ni PSE están preparados para hacer frente a los grandes retos que nuestro pueblo tiene ante sí".

Otegi ha señalado que hay gobiernos que buscan problemas y los crean y otros que los resuelven y EH Bildu aspira a esto último. "Esto no va de estar en un gobierno, va de gobernar", ha subrayado.

El coordinador de EH Bildu ha defendido que están para gobernar a favor de "las mayorías sociales y trabajadoras de este país". En este sentido, ha señalado que la izquierda "consecuente" sabe que "no existe la nueva normalidad, sino la vieja normalidad y una nueva realidad", con "una anormalidad estructural", que es "que el capitalismo construye sociedades a la medida del dinero y no de la gente". "Sin un cambio en profundidad del modelo de producción, de consumo y social, no es posible salir", ha advertido.

"Las crisis venían de atrás, el virus las ha acelerado y las ha hecho visibles, pero no es el culpable", ha opinado. Otegi ha subrayado que "este es un sistema no hecho para la gente, sino para las élites y para la acumulación de dinero". "Esto no va de tener prisa", sino de "cambiar las cosas socialmente, con la gente, con paciencia y con serenidad", ha afirmado.

A ello ha añadido que "no hay nada escrito", que "aquí hay partido" y "no nos podemos permitir el lujo de que el cambio no sea una realidad". "Firmes, serenos y tranquilos", ha apuntado, porque EH Bildu quiere "cambiar radicalmente las cosas con la gente" y su compromiso es "mejorar la vida de la gente". "No queremos pasar por la misma casilla de nuevo", ha incidido.

También ha señalado al lehendakari y candidato del PNV a la reelección, Iñigo Urkullu, que EH Bildu "no da lecciones a nadie", pero ofrece al país "seguridades y propuestas", y ha recordado que en febrero la coalición soberanista ya estaba "alerta" ante la posible llegada del coronavirus y, por ello, planteó una pregunta Parlamentaria para ver "si estábamos preparados".

"Queremos cambiar las cosas en el país con los indignados", ha apuntado, para añadir que el actual Gobierno Vasco "ha conseguido narcotizar muchas conciencias", pero años de políticas "nefastas" han logrado "indignar a mucha gente" y con esas personas es con quienes en EH Bildu quieren hacer el cambio.

Otegi ha llamado a convertir "toda la rabia" generada durante la pandemia por coronavirus "en votos de rebeldía", que digan que "hay otro camino" y "para recordar a los que no están". "Sin cuidados no hay nada, ni economía, ni vida", ha advertido, así como de que nos quieren "como borregos, como elementos dóciles fáciles de captar para el fascismo".

Al respecto, ha señalado que este sábado "los fascistas" vienen a Irun, en alusión al acto electoral convocado por Vox, y les ha advertido de que "aquí sigue un país en pie y lo seguirá estando".

Recortes

Por su parte, Iriarte ha pedido a Urkullu, que "sea honesto y le diga cuanto antes a la gente hasta dónde va a meter la tijera" en la Educación y la Sanidad, y ha asegurado que hay "alternativa" a los "recortes del PNV", llevando a cabo "una reforma fiscal" para que "no sean los trabajadores quienes paguen una vez más la factura de la crisis".

Iriarte ha afirmado que Urkullu "ya está recortando" y así ha recordado que este pasado jueves "recortaron el número de profesores y hoy todos los sindicatos de la sanidad han salido a la calle para pedir a Urkullu que deshaga los recortes". Frente a ello, ha asegurado que con EH Bildu gobernando "no habrá recortes" y "reforzará" las políticas públicas.

Además, ha apuntado que "tenemos a nuestros sanitarios exhaustos, tienen una compañera fallecida y más de 2.000 profesionales contagiados". "No vale salir un día a aplaudirlos y al día siguiente dejarlos en la estacada", ha subrayado.

Por otro lado, ha reprochado al candidato jeltzale que "no haya aprendido nada durante la pandemia". "Queremos una lehendakari que escuche a la gente, que la entienda y que sepa llegar a acuerdos", ha apuntado.

Matute ha pedido a la ciudadanía que haga a Iriarte lehendakari para "multiplicar por diez" la fuerza de la coalición soberanista a la hora de plantar cara "a los fascistas" en el Congreso.

Por otro lado, ha destacado que "si no actuamos y no levantamos la voz ahora, volverán a hacernos pagar su crisis" y ha exigido "una reforma fiscal con un impuesto a la riqueza y una tasa Covid para las grandes fortunas" y "que la banca devuelva los 60.000 millones del rescate y se derogue la reforma laboral del PP". Finalmente, ha pedido a Urkullu "que deje de dilapidar los recursos de la sanidad y la educación en la política del cemento", porque "lo primero es la gente".