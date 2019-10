Otegi avisa de un posible Gobierno de PSOE con la abstención de PP, que tendrá enfrente a "millones" de independentistas

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Otegi ha considerado que el Estado "necesita hacer frente a dos grandes cuestiones en los próximos meses y años", una de ellas, "la cuestión catalana, que es la cuestión vasca, que es cuestión gallega y la cuestión nacional".

En este sentido, ha apuntado que "el Estado español debe entender que es plurinacional y que las viejas naciones" tienen "derecho a decidir su futuro libre y democráticamente". También ha reiterado que se está "a las puertas de una nueva recesión" y ha recordado la advertencia de la UE a España sobre "que tiene que reducir costes y su déficit, lo que quiere decir que habrá más recortes sociales".

Por ello, cree que el PSOE "va a buscar pactos de Estado en las cuestiones fundamentales", como son "el problema nacional y la recesión económica". "Nosotros prevemos que puede haber un Gobierno del Partido Socialista con la abstención del PP y ya sabemos el precio que le pondrá a eso el partido Popular", ha añadido.

RESPUESTA DE

Arnaldo Otegi ha dicho que, "frente a eso", los independentistas ofrecerán la posibilidad de un modelo alternativo, "que vaya en otra dirección", que no sea la de los "recortes de libertades", sino que "ampliación de libertades y de ampliación de las justicia social".

"Si el Estado y el PSOE sucumben a lo que ya es una involución en todos los términos, estaremos todos juntos, seremos millones de personas, muchas fuerzas políticas planteando al mundo, a la comunidad internacional, a nuestras naciones y también al Estado español, que no hay democracia consolidada ni democracia en términos estrictos en el Estado español, si no se aborda un plan de democratización y no un plan de desmocratización, que es el que se va a poner en marcha", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado que la 'Declaración de Llotja' tendrá "largo recorrido" y ha subrayado que ha supuesto "un esfuerzo de unidad" de todos los soberanistas, a excepción del PNV.

"Hace falta hacer esfuerzos de suma, de multiplicación y de unidad, que me parece que son importantes en estos momentos, sobre un programa de mínimos que plantea la plurinacionalidad del Estado, la autodeterminación, la libertad de los presos, políticas sociales avanzadas y estrategias pacíficas y democráticas", ha añadido.