Otegi asegura que un Gobierno central de PSOE y Podemos puede ser "la mejor" alternativa para Euskadi

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que un Gobierno central integrado por PSOE y Podemos puede ser "la mejor" alternativa para Euskadi, aunque eso tampoco suponga que "arreglará nuestros problemas".

En una entrevista en euskara en Euskadi Irratia recogida por Europa Press, Otegi preguntado por la nueva investidura de Pedro Sánchez ha señalado que no sabe "qué apuesta hará" el dirigente socialista pero, en todo caso, ha reflexionado sobre el hecho de que "parece que los vascos siempre están mirando a Madrid", pero "las alternativas que llegan desde allí no son atractivas" para Euskadi.

En este sentido, ha opinado que "un gobierno de PSOE y Podemos puede ser la mejor" alternativa. "¿Puede haber un gobierno mejor que el de estos dos?. No. ¿Pero eso significa que arreglará nuestros problemas? Tampoco", ha afirmado.

A su juicio, "parece que todo está enredado" y Sánchez "no descarta ir otra vez a las elecciones". En todo caso, Otegi ha sostenido que "la evolución natural del Gobierno español será un retroceso, regresivo y antidemocrático" y, aunque, "es posible que haya un paréntesis". "Cuando decimos que hay que llevar a cabo los acuerdos es porque económicamente y políticamente irán por ahí", indicado.

INDEPENDENTISMO

Preguntado por las alianzas entre EH Bildu y los independentistas catalanes, Otegi ha señalado que están "jugando" con ellos. "Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana, tenemos abierta la interlocución con todas las fuerzas independentistas", ha recordado.

A su juicio, es necesario "jugar juntos" para ser "más fuertes". Sin embargo, ha apuntado que "el PNV no está haciendo ese camino, porque, básicamente, en su cultura política siempre ha estado instalado un esquema", según el cual "con Madrid no hay que negociar como un pueblo, sino que como un partido".

"No aceptarán el derecho a decidir, y es necesario que los vascos sepamos", ha destacado. Otegi ha instado a "jugar con tranquilidad", pero también a "recuperar el control de la vida", porque "lo que no decidamos nosotros, no lo decidirán ellos".

"ALIANZA"

Preguntado por las diferencias con respecto a los independentistas catalanes, el dirigente de EH Bildu ha señalado que "cada uno puede plantear a su manera cuál puede ser el mejor camino para lograr la república", pero ha opinado que "se va a imponer la alianza".

"Seguro que pronto veremos qué condena reciben los políticos catalanes", ha apuntado, para incidir en que "naturalmente, ese Estado luchará por los derechos y por el autoritarismo".