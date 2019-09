Otegi acusa al Lehendakari de actuar como Casado y Rivera al recurrir al tema de ETA "para expandir tinta de calamar"

El líder de la coalición soberanista se ha referido, de esta forma, al hecho de que Urkullu vaya a plantear, en debate de política general del Parlamento Vasco del próximo viernes, "una reflexión crítica" del pasado que incluya la violencia de ETA y que sea compartida por todas las fuerzas políticas, incluida EH Bildu.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que las derechas vascas y españolas, "cuando no tienen nada que ofrecerle a la sociedad, hablan de ETA". "Eso ocurre con Pablo Casado, con Albert Rivera y con el Lehendakari, que, cuando está culminando su legislatura, probablemente, trate de sacar un tema para expandir un poco de tinta de calamar en el debate", ha apuntado.

Por ello, ha dicho que EH Bildu quiere que Iñigo Urkullu "diga si mantiene la previsión de crecimiento que mantenía hace un año, si mantiene la previsión de que el paro estará por debajo del 10% como mantenía hace un año, o qué opina de que en los tres territorios el metro cuadrado sea el más caro del Estado", entre otras cosas.

También ha preguntado "cuál es la reflexión crítica que hace el Lehendakari porque todavía no se le ha escuchado". "Se sube en una torre de marfil pidiendo a todo el mundo cosas, pero ha sido elegido para resolver problemas en el país. Les cuesta aceptar que ETA ya no existe en este país y no existe violencia armada de ETA en este país", ha recordado.

DISPERSIÓN

Arnaldo Otegi ha dicho que "aquí todo el mundo convino que, una vez desaparecida la violencia armada de ETA, se producirían determinados hechos", pero la dispersión de los presos "sigue ahí". "Que un Lehendakari esté obsesionado a pedirnos a nosotros cosas --que a nosotros nos parece bien--, cuando está gobernando con un partido (el PSE-EE) que ha negado el informe que ese propio Gobierno ha hecho sobre las torturas en este país. Y eso no es óbice para que Gobierno", ha manifestado.

Por ello, le ha pedido que "no trate de despistar a la ciudadanía y de poner encima de la mesa una muleta para despistar, que es lo que hacen siempre Pablo Casado, Albert Rivera y, desgraciadamente, lo que hace el Lehendakari".