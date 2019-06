Otegi dice que "no caerán en la trampa" de abandonar el acuerdo de Nuevo Estatus como pretenden Ajuria Enea y PNV

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido de que su formación "no caerá en la trampa" de abandonar el acuerdo de Nuevo Estatus, como en su opinión, pretenden "sectores cualificados de Ajuria Enea" y del PNV, y asegurado que permanecerá en las tareas de la Comisión de Autogobierno hasta el 30 de noviembre.

Además, ha apuntado que el grupo de expertos que redacta el articulado del nuevo estatus "no puede alterar" el acuerdo de bases alcanzado entre PNV y EH Bildu, que incluye el "derecho a decidir", el reconocimiento de "Euskadi como nación" y la exigencia de "un panel de competencias soberanas".

En una entrada en su blog, el líder de la coalición soberanista se ha mostrado sorprendido por "los niveles de prepotencia, virulencia y desprecio con las que, el presidente del EBB y otros burukides del PNV", tratan tanto la posición de EH Bildu respecto a "las tareas y compromisos" de la Comisión de Autogobierno del Parlamento de Vasco como "cualquier otra propuesta, iniciativa u opinión planteada en cualquiera de los temas que ocupan la agenda política vasca".

"La agresividad, el insulto, el menosprecio y la soberbia son el santo y seña de todas y cada una de las declaraciones que con respecto a la izquierda independentista realizan los burukides del PNV", ha dicho.

Otegi ha asegurado que, desde su partido, asisten "entre atónitos e indignados" a "una estrategia repleta de mentiras e insultos contra EH Bildu por parte del PNV" que, inicialmente atribuyeron "más a una simple estratagema electoral, para zambullirse en los caladeros más conservadores de la sociedad, que a una posición política sólida y estructural sobre el estilo y el modelo futuro" de las relaciones "como primer y segundo partido" de Euskadi.

Sin embargo, cree que "declaraciones" como las realizadas esta semana por el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, sobre la Comisión de Autogobierno y los trabajos que desarrollan los técnicos-juristas nombrados por los partidos políticos "han superado toda previsión y toda lógica".

En este sentido, se ha mostrado convencido de que "con medias verdades, mentiras y grandes dosis de prepotencia" se intenta "retorcer la realidad y erosionar las mas elementales reglas de cortesía" entre PNV y EH Bildu,.

Otegi alude a las manifestaciones en las que Ortuzar advierte de que "ni tan siquiera va a leer la propuesta de EH Bildu a la que califica de 'papel'". "¿Forma parte de un estilo? ¿O simplemente forma parte de una estrategia que quiere buscar excusas para no respetar las bases y principios acordadas entre PNV y EH Bildu?", pregunta.

El dirigente de la coalición independentista ha garantizado que EH Bildu respetará las "reglas" del 'juego' recogidas en la encomienda dirigida a "un grupo técnico" para que redacte un articulado en el plazo de ocho meses, en "congruencia y conformidad con las Bases y principios aprobados por la Ponencia",

"Es EH Bildu quien ha cumplido el mandato parlamentario y ha elaborado como aportación un articulado conforme a las bases y principios acordadas. Lo ha hecho en tiempo y forma y lo someterá al criterio del resto de miembros de la Comisión, en el formato que considere oportuno para evitar manipulaciones interesadas, como aportación para el debate y consenso", ha defendido.

En su opinión, de esta forma, demuestra que el tiempo dado a la Comisión "era suficiente para la elaboración del articulado" por lo que EH Bildu "ha cumplido el mandato parlamentario".

COMISIÓN TÉCNICA

Respecto a la Comisión Técnica, ha advertido de que "está mandatada" para el "un solo objetivo", el de "redactar un articulado conforme a las bases y principios acordados en la Comisión por PNV, EH Bildu y, parcialmente, por Podemos", que "marcan directrices políticas muy claras en torno a un Nuevo status político que modifica estructuralmente el modelo de relaciones entre la Comunidad autónoma Vasca y el Estado en todas sus dimensiones". En este sentido, cita aspectos como la "caracterización del sujeto político, modelo de relación, derecho a decidir, fondo de poder, blindaje" o el "sistema de garantías".

"Esta Comisión, dicho con todos los respetos, no puede suplantar la voluntad y las decisiones del Parlamento. Esta Comisión esta sujeta a las bases y principios pactados. Esta Comisión no puede alterar el consenso y el acuerdo alcanzado en la Comisión. No esta mandatada para ello, ni esta legitimada para ello", ha advertido.

Ha admitido que, en la elaboración de la articulación jurídico-política de las bases y principios acordados, "pueden darse acercamientos en torno a los votos particulares que se plasmaron en la Ponencia" pero "sin alterar el eje político de todo el nuevo status claramente trazado en las bases".

"Y las bases eran claras: somos una nación, queremos una relación en pie de igualdad con el Estado de naturaleza confederal, tenemos derecho a decidir libre y democráticamente nuestro futuro, y además exigimos un panel de competencias soberanas en los ámbitos que dejamos suscritos, Seguridad Social, pensiones o educación", ha enumerado.

Por ello, ha insistido que la Comisión de expertos "no está legitimada para desarrollar un consenso político ajeno a las Bases y Principios aprobados" y ha avisado de que "hacerlo, vulneraría la propia encomienda dada por el Parlamento", una cuestión que, a su juicio, Ortuzar "intenta repetidamente soslayar, cuando no deliberadamente confundir".

Ante la objeción de que "dada la complejidad de la elaboración del articulado se necesita más tiempo" y la petición de cinco meses más para "cerrar el articulado", se ha mostrado conforme. "A pesar de que creemos que los ocho meses deberían de haber sido suficientes, no vamos a bloquear el desarrollo de los trabajos por una cuestión temporal", ha dicho.

"SUPUESTOS AVANCES"

Otegi considera que, junto a la prórroga, se debería haber hecho público un balance de los trabajos, lo que "habría despejado los supuestos grandes avances que algunos defienden que se han producido en el trabajo de los técnicos" y habría "contribuido a despejar una buena parte de las mentiras y manipulaciones que algunos han puesto en circulación en los últimos meses".

En su opinión, "tales avances no han existido" porque "en siete meses solamente se han dejado hilvanados dos capítulos y sin acuerdo total". Por ello, ha emplazado a comprobar, con el tiempo, "si la prórroga obedecía a razones efectivamente técnicas o de otra naturaleza".

El líder de la coalición soberanista se ha dirigido al partido que lidera Andoni Ortuzar para negar que tenga "miedo a los pactos", y le ha recordado que mantiene "con el PNV (y con Podemos en el bloque de derechos)" un acuerdo "sobre las bases y principios del nuevo status político que queremos construir". "Que tengan una cosa clara: nosotros no vamos a romper ese acuerdo, vamos ser fieles hasta el final con un acuerdo que fue calificado por EH Bildu, y así lo seguimos considerando, como 'histórico'", ha apuntado.

Otegi considera que "hay quien quiere, mediante una estrategia de dilación, agotar la legislatura sin poner blanco sobre negro el acuerdo" suscrito en junio, porque "quizás el verdadero problema es que a sectores cualificados en Ajuria Enea y Sabin Etxea no les gustan nada las bases y principios acordados y, sencillamente, tratan mediante la provocación y el insulto que EH Bildu abandone el acuerdo y las tareas en la Comisión".

"No caeremos en esa trampa. Nosotros cumpliremos con la palabra dada a nuestro pueblo y estaremos hasta el 30 de noviembre en las tareas de la Comisión. Sin insultos y sin mentiras, cumpliendo las reglas de juego, respetando el plazo dado y siendo fieles al pacto que suscribimos con el PNV", ha señalado.