Otegi dice que PNV endulza el derecho a decidir hasta hacerlo desaparecer en el nuevo estatus para que lo apoye Podemos

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el líder jeltzale se ha referido al borrador de texto articulado de reforma del Estatuto de Gernika en el que trabaja la comisión de expertos designada por los grupos del Parlamento Vasco y que se presentará en la Cámara el 2 de diciembre, y a las diferencias surgidas en torno al derecho a decidir.

Otegi ha afirmado que resulta "hasta una obviedad" que el PNV es favorable al derecho a decidir y ha añadido que "el problema no es si uno está a favor o no del derecho a decidir", sino que, cuando junto con Elkarrekin Podemos, "eso se tiene que plasmar en un articulado que tiene que ir a debate al Parlamento, se busca la manera de endulzar eso para intentar ampliar consensos, que lo que exigen es que desaparezca el derecho a decidir".

"No es tanto el debate reiterativo de si estamos a favor o no del derecho a decidir, el problema es si vamos a poner el articulado claramente y vamos a institucionalizar el derecho a decidir sí o no", ha dicho.

A su juicio, "había un plano sobre el que edificar el edificio y el comité de expertos, que no es un comité neutral, lo que ha hecho es alterar los planos y construir otra casa". "Notros vamos a poner la nuestra. Y, luego, en el debate parlamentario, veremos qué se puede hacer", ha dicho.

ALTERAR "EL CONSENSO PRIMIGENIO"

Arnaldo Otegi ha recordado que la coalición soberanista ya adelantó que no participará "de ese consenso que lo que hace es alterar el consenso primigenio", el de "las bases y principios" alcanzado por EH Bildu y el PNV. "En el que el derecho a decidir era una cuestión troncal, un nuevo modelo de relación de carácter confederal con el Estado. Todo eso ha desaparecido", ha lamentado.

El dirigente de EH Bildu ha advertido de que la cuestión "es muy simple: quién decide, dónde decide y qué decide". "Y nosotros decimos que decidimos los vascos, lo decidimos todo y lo decidimos aquí", ha añadido.

Además, ha advertido que las diferencias no solo se deben al derecho a decidir, sino que del acuerdo "desaparece toda la materia sociolaboral, el sistema público de pensiones, las selecciones nacionales, la palabra nación y todas estas cosas".

"Nosotros hemos puesto encima de la mesa una propuesta de articulado que, desde nuestro punto de vista, respeta las bases y principios; ya veremos si la otra respeta las bases y principios", ha indicado.

CON EH BILDU O CON EL PSE-EE

Otegi ha admitido que un consenso PNV, PSE y Podemos "tiene más votos" que otro entre los jeltzales y EH Bildu. "Si el consenso se da con EH Bildu, habrá derecho a decidir, sistema de pensiones público, selecciones nacionales o reconocimiento nacional". "Si el consenso se hace con el PSE-EE, no habrá derecho a decidir, esto lo dice Idoia Mendia un día sí y otro también", ha apuntado.

Además, ha indicado que tampoco habrá "Seguridad Social propia, sistema público de pensiones propio, no habrá selecciones, no seremos una nación, no habrá marco vasco de relaciones laborales, y no habrá garantía de que el Estado no nos haga lo que nos haga con las becas". "Todo esto es lo que no va a haber", ha indicado.

El coordinador general de EH Bildu ha afirmado que existe "un problema con una tapia que la ponen los que quieren ensanchar el consenso". "Pero quienes quieren hacer esto tienen que salir y decir: esto es lo que hay, esto es lo que nos dejan hacer. Pero, los partidos políticos abertzales no nacimos en este país para decir a la gente para decir a la gente que hay una tapia. Tenemos la responsabilidad de decirles cómo saltamos la tapia, porque queremos saltarla y tener la soberanía de este país", ha dicho.

Por ello, se ha preguntado "para qué hacer comisiones parlamentarias y de expertos si, al final, la conclusión es: oiga, esto es lo que hay y lo único que podemos hacer es una reforma estatutaria dentro de la Constitución". "Me parece legítimo, pero entonces no me busquen a mí, busquen al PSOE de inicio. No hagan conmigo unos planos de una casa que, evidentemente, rebasa el marco constitucional", ha concluido.