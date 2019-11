Otegi ve lejos un acercamiento entre PSOE y ERC y desea "una reunión fructífera" en la que actúen "con responsabilidad"

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Otegi ha asegurado, ante la reunión de este jueves entre socialistas y republicanos, que no tiene la impresión se esté más cerca de la posibilidad de que se acerquen posturas y se facilite la investidura de Pedro Sánchez.

"Yo no tengo esa impresión, desgraciadamente. Creo que se está subiendo mucho el tono; cuando se sube el tono en público las cosas se enrarecen, se incrementa la tensión, y nosotros que entendemos perfectamente cuál es la posición de los partidos independentistas catalanes, creemos que ahora mismo esto está lejos, y lo decimos con un cierto tono de una cierta expectativa", ha explicado.

Otegi ha emplazado a ver "qué es lo que da de sí hoy esta reunión" y ha apuntado que la petición de una mesa de diálogo político "es importante". "Las cosas se arreglan dialogando y acordando en términos democráticos, sabiendo de antemano que la expectativa tampoco puede ser muy amplia en torno al PSOE, que ayer aprobó el decreto de golpe de estado digital, dice permanentemente que se va a mover dentro de la Constitución, y no va a aceptar el derecho de autodeterminación", ha señalado.

No obstante, ha indicado que abrir una mesa de negociación para que "se sienten las partes y empiecen a dialogar es el primer paso". "Sabiendo, nosotros no tenemos ninguna duda, que el PSOE, incluso con Podemos en el Gobierno, tiene los márgenes estrechos para actuar en términos de reordenación del territorio o de hacer frente al problema nacional", ha manifestado.

El dirigente de la coalición soberanista ha emplazado "a ver qué da de sí" el encuentro con ERC. "Deseo una reunión fructífera y que todo el mundo actúe con la responsabilidad suficiente", ha señalado, a la vez que ha advertido de que "esto es lo que le toca hacer a Sánchez y a Podemos".

Otegi ha insistido en que "es más deseable un Gobierno de PSOE y Podemos que uno de la derecha", pero se ha preguntado si "este Gobierno tiene, de verdad, una agenda democratizadora y la voluntad política como para encarar los problemas en términos democráticos, y hacerles frente en una mesa con acuerdos amplios". "Es la duda que abrigamos", ha dicho.

Preguntado por si EH Bildu apoyará la investidura del candidato socialista si ERC lo hace, ha recordado que su partido ya facilitó la investidura de Pedro Sánchez y su abstuvo en la primera votación, mientras ERC "dijo que no". "Todo el mundo da a entender que nosotros vamos a hacer lo que diga Esquerra. No, no. En la ocasión anterior ocurrió todo lo contrario", ha insistido.

Según ha añadido, EH Bildu tiene "una posición y un interés propio", por lo que adoptará "una posición propia". No obstante, ha añadido que, en la actualidad, la formación trabaja para que "todo el independentismo tenga una posición común ante la investidura de Sánchez".

"Es muy difícil, está lleno de complicaciones y muchos obstáculos, pero este es el trabajo que EH Bildu está haciendo ahora. Pensamos que el independentismo debe tener posición común en torno al programa de mínimos, pero es evidente que cada uno tenemos estrategias diferentes para conseguirlo", ha señalado.

NAVARRA

Por otra parte, ha desvinculado la negociación presupuestaria en Navarra con la postura de EH Bildu en la investidura. "No tiene absolutamente nada que ver, esto es un carril que va por su cuenta", ha dicho.

Ha recordado que María Chivite envió una carta a EH Bildu "invitándole a una reunión pública" con la que se ha "normalizado una cosa que ya se hacía". "Aquí se hablaba, pero no se hacía en público. Me parece importante este paso, porque dota de cierta normalidad a la vida política, también en Navarra", ha indicado.

Según ha censurado, "la derechona está muy enfadada con esto", pero ha advertido de que "se pueden ir acostumbrando". "Las relaciones de EH Bildu con el resto de formaciones políticas, salvo con VOX, con el PP y con Ciudadanos, son relaciones normalizadas", ha indicado.

La fotografía de la reunión entre Chivite y EH Bildu refleja, para Otegi, que si el Gobierno de Navarra "quiere presupuestos, y los quiere inclinados hacia la izquierza y hacia el progreso, los tiene que pactar con EH Bildu", ha concluido.