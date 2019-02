Otegi apuesta por conformar un "bloque histórico entre todas las naciones y pueblos del Estado"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido la conformación para las elecciones generales del 28 de abril de un "bloque histórico entre todas las naciones y pueblos del Estado" integrado por fuerzas republicanas, progresistas y soberanistas.

Según describe, la defensa del derecho a la autodeterminación, una hoja de ruta para "la vuelta a casa de presos y exiliados, y el compromiso en la defensa de políticas que hagan frente al neoliberalismo y el austericidio, deberían conformar los ejes del programa común".

En un artículo publicado en su blog, Otegi señala asimismo que, para EH Bildu, el anuncio por parte de Pedro Sánchez de un adelanto electoral no ha supuesto una sorpresa, de tal forma que estaban "persuadidos" de que esta situación era "más que previsible".

Así, considera que la convocatoria a las urnas "no puede ni debe ser analizado sin tomar en consideración la grave crisis de régimen que atraviesa el Estado Español", ya que se vive una "coyuntura histórica caracterizada por el desenmascaramiento fascista, parálisis y caída del Régimen del 78".

En este sentido, afirma que el origen de la crisis estructural hay que situarla en varios factores, entre los que está la crisis económica o la situación catalana, entre otras.

"La crisis económica y financiera dejó en evidencia la extrema debilidad de la economía y del tejido productivo en el Estado, que no dispone de un sistema productivo ni de un tejido económico competitivo. Este no dispone de una economía solvente, ni tampoco tiene recursos para hacer frente a una nueva crisis, que se puede vislumbrar en un horizonte más o menos próximo. En definitiva, no es solvente en términos económicos, no hay horizonte de prosperidad, ni de desarrollo de una sociedad avanzada en términos sociales dentro de las estructuras del Estado", argumenta.

MODELO TERRITORIAL

Por otro lado, cree que el "proceso democrático de construcción de la república catalana, o la persistencia de mayorías soberanistas en Euskal Herria", han hecho "saltar todas las costuras" del modelo territorial diseñado en el 78. "El Estado ha renunciado a la persuasión democrática y no dispone de oferta política para resolver de manera democrática las aspiraciones nacionales de catalanes, vascos, gallegos, canarios...", denuncia.

Para Otegi, no hay mejor muestra de ello que el juicio que comenzó el pasado martes en el Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas catalanes. Por todo ello, considera que es en este contexto donde toman cuerpo las tesis "más reaccionarias y más autoritarias dentro de las élites económicas y políticas españolas", que son quienes han decidido poner en marcha una "contrarreforma autoritaria como respuesta a esa grave crisis de régimen".

"Estamos hablando de un bloque reaccionario que va desde la Monarquía de Felipe VI hasta el IBEX 35, pasando por la casta judicial o los sectores instalados en los aparatos de Estado. El brazo político de este bloque reaccionario y autoritario está compuesto por PP, Ciudadanos y Vox", asevera.

Tras advertir de que el programa de la "contrarreforma" pasa por una "dura aplicación del 155, la recuperación de competencias y la recentralización", alerta también del "recorte de derechos a trabajadores y trabajadoras, mujeres, emigrantes o la ilegalización de fuerzas independentistas".

"El escenario de suma de este bloque en términos electorales nos situaría en una coyuntura que podríamos definir como de auténtica urgencia nacional", afirma.

CRÍTICAS AL PSOE

Frente a este bloque "reaccionario", Otegi cree que el PSOE "ni puede ni quiere afrontar una verdadera democratización del Estado" y le acusa además de ser "cómplice de la aplicación del artículo 155 en Cataluña".

"Los vascos no podemos esperar de un nuevo gobierno del PSOE otra cosa que no sea el rechazo al derecho de autodeterminacion o la negativa al reconocimiento de nuestra soberanía nacional. Los vascos no podemos esperar de un gobierno del PSOE políticas económicas o sociales orientadas a defender los intereses de la sociedad asalariada", señala.

Por ello, cree que los vascos no pueden "resignarse a tener que elegir entre lo malo y lo peor --o la deriva autoritaria del PP-Vox-Cs o el mantenimiento de un status quo que niega nuestros derechos nacionales y sociales"-- y defiende que existe una alternativa tanto para frenar a la "derecha autoritaria" como para condicionar de algunas de las políticas de un nuevo Gobierno.

Para ello, ve necesaria la suma de fuerzas, "la sincronización política entre nuestras viejas naciones sin Estado, garantizando la presencia decisiva del soberanismo progresista en el Congreso Español".

"La suma de fuerzas electoral y política de todos los soberanistas, republicanos y progresistas, es la única garantía para frenar a la derecha reaccionaria y para condicionar la acción de gobierno en la dirección de una necesaria democratización del Estado", subraya.

COMO EN LAS EUROPEAS

Tras destacar que EH Bildu ha sido capaz de conformar una candidatura con ERC, BNG y formaciones de canarias, asturianas y aragonesas para las elecciones europeas, Otegi cree que ahora se necesita "hacer el mismo ejercicio de suma para las elecciones al Congreso y al Senado, con el firme propósito de frenar a la derecha autoritaria y con el objetivo de impulsar mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo la democratización del Estado".

"Para EH Bildu, la suma de todas las fuerzas republicanas, progresistas y soberanistas en el contexto de las elecciones y el compromiso en la defensa de un programa político de mínimos es la única garantía de hacer frente en esta coyuntura histórica al autoritarismo y a la falta de una democracia de calidad para nuestros pueblos", expresa.

Según enumera, la defensa del derecho a la autodeterminación, una hoja de ruta para "la vuelta a casa de presos y exiliados y el compromiso en la defensa de políticas que hagan frente al neoliberalismo y el austericidio deben de conformar los ejes de este programa común, ya que es el momento de sumar, ser decisivos y eficaces".

"El 28 de abril es una oportunidad única para conformar un bloque histórico entre todas las naciones y pueblos del Estado que hagan frente al neofascismo, abriendo las puertas a nuestra libertad como pueblos soberanos. A nosotros nos toca trabajar, sumar, acordar y construir con paciencia, inteligencia y generosidad en esta auténtica oportunidad histórica", concluye.