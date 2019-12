Otegi cree que el texto del articulado del nuevo estatuto supone "un pasito para atrás" respecto al Plan Ibarretxe

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha se ha mostrado convencido de que el texto del articulado para el nuevo estatuto vasco que proponen PNV, PSE y Elkarrekin Podemos supone "un pasito, pero para atrás" ya que presenta "una propuesta inferior" a la realizada por el lehendakadi, Juan José Ibarretxe, en su plan.

De este modo, se ha preguntado "si alguien entiende, cuando hipotéticamente hay en el horizonte un Gobierno progresista en el Estado español, con una crisis brutal del Estado de las autonomías y del Régimen del 78, con el problema nacional encima de la mesa, que ahora se elebore un texto que es muy inferior al que en su día presentó el lehendakari Ibarretxe" porque "aquí volvemos a ser una comunidad autónoma y en el de Ibarretxe éramos una comunidad asociada".

En una rueda de prensa en San Sebastián, Otegi ha calificado la situación de "triste" porque "el país esperaba y necesitaba otra cosa", al tiempo que ha criticado que se haya construido "otra mayoría supuestamente alternativa, con nocturnidad y alevosía", frente a las bases y principios que inicialmente había acordado la formación jeltzale y la coalición soberanista.

"Fuimos con un consenso alcanzado por PNV y EH Bildu y lo que nos devuelven es un consenso entre el PNV, PSE y Podemos", ha afirmado. A su juicio, eso ha ocurrido porque "al lehendakari Urkullu y a los sectores que mandan hoy en el PNV no les gustaban las bases y principios" y, por ello, "han utilizado un subterfugio y en un ejercicio de trilerismo político han cambiado las bases y la alianza".

"Nos van a traer una reforma del Estatuto dentro de la Constitución española y si esto tiene que ver con las bases y principios nos lo tendrán que explicar", ha subrayado el dirigente abertzale, al tiempo que insistido en que "lo que se trata es de hacer una chapucilla".

"MURO EN MADRID"

Tras destacar que "al final hay un muro en Madrid que decía que esto es anticonstitucional ya lo sabíamos antes de empezar", el coordinador de EH Bildu ha cuestionado que "si lo que ahora alguien quiere decirnos es que hay que respetar los límites de la Constitución española, para qué hemos hecho todo esto".

A su entender, "es mucho mejor que nos digan en Madrid qué podemos pedir y qué no, entonces los vascos tendremos que decidir si lo aceptamos o no. Alguien cree que utilizando ambigüedades va a pasar el flitro más fácil y no va a ocurrir".

Asimismo, ha asegurado que "no es cierto" que la posición de EH Bildu era que "Madrid nos dijera que no y nos tirábamos al modelo catalán, quien lo dice miente". "Lo que ha ocurrido es que ha habido una automutilación del texto pensando en lo que Madrid puede aceptar o no. ¿El problema qué es, nuestro texto o que hay un Estado enfrente que permanentemente se niega a aceptar los derechos de nuestro pueblo?", ha preguntado.

Otegi ha advertido de que cuando EH Bildu no está en los acuerdos "los vascos se van dejando los derechos por el camino". De este modo, ha incidido en que "no hay derecho a decidir, no hay nación en el nuevo articulado, pero tampoco hay sistema de pensiones propio, ni seguridad social, ni marco vasco de relaciones laborales, ni tampoco selecciones deportivas nacionales, ni sistema de garantías".

En esa línea, ha explicado que ahora la ponencia tendrá que decir si la comisión ha cumplido el mandato parlamentario, cosa que para la coalición soberanista "no ha ocurrido", porque "la ponencia no podía alterar las bases y principios" y ha incidido en que EH Bildu va a defender su texto "y después veremos en el trámite parlamentario qué es lo que se hace".

En su opinión, en esta legislatura, si se lleva hasta septiembre, "hay tiempo para debatir". Por ello, ha pedido que "no nos quieran amortizar esto diciendo que queda para la siguiente". Además, ha insistido en que "el país tiene derecho a conocer y debatir sobre todas las posiciones" y ha anunciado que EH Bildu va a poner en marcha una ronda de contactos con diferentes agentes para dar a conocer su propuesta.

Finalmente, ha afirmado que en EH Bildu están "muy tranquilos" porque han "cumplido su palabra". "Hemos sido coherentes, ha ocurrido lo que ha ocurrido, cada uno tiene su responsabilidad, pero pensamos que se está perdiendo una oportunidad, ya veremos si a futuro se puede reconducir la situación, pero lo que no se puede hacer es engañar al país", ha asegurado.