Otegi critica "la alianza de quienes no condenan el franquismo y los que querían asaltar el cielo" sobre los ongi etorri

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha criticado la "alianza" que se ha producido en el Parlamento vasco sobre la iniciativa de rechazo a los homenajes a presos de ETA excarcelados, "entre quienes no condenan todavía el franquismo con sectores que venían a asaltar los cielos y a combatir el régimen del 78". Asimismo, ha afirmado que su formación está dispuesta a "hablar de los 'ongi etorris'", pero no a "caer en dinámicas estériles que buscan convertir el espacio para la convivencia en un espacio embarrado".

En declaraciones a los medios en Bilbao, antes de participar en una asamblea local de EH Bildu, Otegi se ha pronunciado de este modo después de que el Parlamento vasco haya aprobado este jueves un texto en el que se pide que se ponga fin a los actos de reconocimiento "con ostentación pública" a los presos de ETA que salen de prisión. El texto ha sido apoyado por todos los partidos excepto EH Bildu, que ha votado en contra.

El coordinador de EH Bildu ha afirmado que le parece "curiosa la alianza", que se ha producido en este asunto, "entre quienes no condenan todavía el franquismo con sectores que venían a asaltar los cielos y a combatir el régimen del 78".

A su entender, "es un debate que algunos tienen interés por poner encima de la mesa para retrotraernos a debates de tiempos anteriores". "Nosotros queremos hablar del presente y el futuro y hay muchos empeñados en hablar del pasado porque no tienen alternativa para el presente", ha subrayado.

Otegi ha apuntado que lo que le parece "absolutamente escandaloso" es que, "ocho años después de que no exista violencia armada por parte de ETA en este país y dos años después de que ETA se haya disuelto, todavía exista la dispersión, 264 personas en la cárcel". "La convivencia y la paz en este país también necesitan, cómo no, de la libertad de los presos y es algo que nosotros demandamos", ha defendido.

El coordinador de EH Bildu ha remarcado que, en su formación, están "dispuestos a hablar con todo el mundo sobre un plan integral que permita la convivencia en el país, que incluya la libertad de los presos, y también a hablar de los 'ongi etorris'", pero no están "dispuestos a caer en unas dinámicas estériles que lo que buscan es convertir el espacio para la convivencia en un espacio embarrado que lo que quiere es buscar contradicciones políticas a una u otra parte". "Ahí es donde no nos van a encontrar", ha insistido.

"DOS PERSONAS NO SE PUSIERON DE ACUERDO"

Por otro lado, ha reiterado que "España es un estado en una grave crisis" y, de hecho, ha habido "cuatro elecciones en cuatro años porque su estado está en crisis", de la que "no va a salir" después de los comicios del 10 de noviembre.

Según ha indicado, "el Estado se está preparando para dar una respuesta a Cataluña desde un punto de vista represivo y para hacer frente a una nueva crisis económica". "Esta es la situación real, independientemente de las muchas promesas electorales que se hagan ahora", ha afirmado Otegi, que ha advertido de que el Estado va a continuar "derivando hacia el autoritarismo" y, por ello, en él los ciudadanos vascos no van a encontrar "fórmulas para resolver sus problemas".

En este contexto, ha asegurado que EH Bildu concurre a los comicios del 10 de noviembre "con la conciencia tranquila porque ha cumplido la palabra que dio". Según ha apuntado, "dijimos que EH Bildu es una formación útil para parar a la derecha y al fascismo, y lo hemos hecho en Madrid, en Navarra, en Rioja Alavesa y otros muchos lugares; dijimos que defenderíamos la autodeterminación y la libertad de los presos y lo hemos hecho; y dijimos que apoyaríamos políticas progresistas donde estuviéramos y los decretos del Gobierno Sánchez sólo pudieron salir porque le dimos paso".

De este modo, ha insistido en que, "frente a otros que tendrán dificultades en decirnos qué van a hacer", EH Bildu "es un valor seguro" y va a dar "más pasos para hacer exactamente lo mismo, defender la autoterminación, la libertad de los presos, políticas sociales progresistas y el carácter plurinacional del Estado".

Otegi ha instado a "premiar a los que cumplen su palabra porque, si la gente sigue premiando a los que no la cumplen, la volverán a incumplir" y ha advertido de que "vamos a esta campaña electoral porque dos personas no se han puesto de acuerdo en Madrid". Finalmente, ha asegurado que, "si no quieren independentistas en el Congreso, va a haber independentistas en el Congreso".