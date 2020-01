Otegi quiere también una mesa de diálogo con el Estado para Euskadi que "aborde el problema nacional vasco"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reclamado que, al igual que en Cataluña, se constituya en Euskadi una mesa de diálogo con el Estado que "aborde el problema nacional vasco". Además, ha afirmado que esta legislatura la determinarán "la plurinacionalidad y la autodeterminación" y no los Estatutos, y ha emplazado a abordarlos "con seriedad, sin ansiedad y sin prisas", porque "la solución no va a ser un régimen autonómico consolidado y reforzado" como plantean el PSOE y Podemos en su acuerdo.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha destacado que "la gran paradoja es que Sánchez adelantó unas elecciones para no depender de los independentistas, erró en el cálculo y ahora no hay Gobierno en el Estado contra la derecha o frente a la derecha, sin contar con las izquierdas nacionales de Galicia, Cataluña y Euskal Herria".

En este sentido, ha apuntado que EH Bildu "está jugando con responsabilidad, diciendo que no solo se trata de hacer un Gobierno y construir una investidura, sino de poner en marcha una agenda de democratización real". "Si nos dedicamos a eso, estaremos ahí, si no, no estaremos", ha añadido.

Además, ha calificado de "poco edificante" la actual situación porque esto "parece una cola en un supermercado", en la que cada uno pide lo que quiere. Tras considerar "legítimo y magnifico" que "Revilla pida un tren y los de Teruel Existe pidan lo que tengan que pedir", ha dicho que "la dimensión histórica" de lo que se vive "exige otro nivel".

En cuanto a la foto de los diputados de EH Bildu con el comité negociador del PSOE, ha insistido en que "es normalizar una cosa que se sabía". "Y es que nosotros hablamos con todas las formaciones del espectro político de este país", ha asegurado.

Arnaldo Otegi ha recordado el acuerdo estratégico que mantiene con ERC y ha apuntado que "el gran pulso que va a determinar la evolución política en el Estado en los próximos años, va a ser sobre los problemas nacionales, que se van a dirimir, entre otras cosas y probablemente con mayor fuerza, en esa mesa que los catalanes van a habilitar con el Estado". "Lo que va a estar sobre la mesa es la plurinacionalidad y el derecho de autodeterminación, no va a haber Estatutos en esa mesa", ha subrayado.

Por ello, ha llamado a abordarlo "con seriedad, sin ansiedad, sin prisas, pero de manera seria". "Y, desde mi punto de vista, estamos entrando en una etapa política en la que esto va a determinar la evolución de la legislatura", ha aseverado.

"ESTÉTICA DE FRENTE POPULAR"

Otegi también ha apuntado que otra de las cuestiones que también determinará la legislatura "es si este Gobierno, de estética de Frente Popular, es capaz de tener una agenda realmente democratizadora en términos sociales, lo que quiere decir que hay que revertir todos los recortes de derechos sociales y de libertades democráticas que se han producido en los últimos tiempos".

"Lo vamos a medir en las políticas fiscales y las políticas económicas, esas que se ha reservado el PNV en el acuerdo para cuando haya que hablar del aumento del impuesto de sociedades", ha indicado.

ACUERDO SÁNCHEZ-ORTUZAR

A su juicio, el acuerdo pactado entre Pedro Sánchez y el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, es como un 'déjà vu'. "Tengo la impresión de que todas las legislaturas se produce una especie de Olentzero político, en el que a uno le van dejando el mismo regalo, pero le van cambiando el papel. Hace 40 años que tenía que estar completado el Estatuto, ¿ahora se va a completar en 2020?, nos alegramos. ¿Va a haber selecciones deportivas?, nos alegramos. De momento, la española juega en San Mamés dentro de seis meses, la vasca ya veremos cuándo juega", ha manifestado.

En cuanto al reconocimiento de la 'identidad territorial' de la que habla el documento firmado entre jeltzales y socialistas, considera que se trata de "un término pactado para no herir sensibilidades de unos y otros", pero ha apuntado que ellos hablan de "identidades nacionales".

A Arnaldo Otegi le "sorprende" que en el texto se incluya a Cataluña, "que tiene sus propios interlocutores". Además, ha añadido que, "si alguien se cree que el problema catalán se resuelve con un Estatuto, sin derecho a decidir y sin reconocimiento nacional, se equivoca de plano".

"No se resuelven así ni el problema catalán ni el problema vasco, pero yo me alegraría enormemente de que se cumpliera el Estatuto, de que hubiera selecciones nacionales deportivas y de que hubiera una mesa en la que nosotros reivindicáramos lo mismo que reivindica el soberanismo catalán, que es un Estado plurinacional y se reconozca el derecho a decidir de las viejas naciones del Estado", ha indicado. "VENTANA DE OPORTUNIDAD"

Asimismo, ha señalado que si EH Bildu se abstiene, es porque son "responsables". "Creemos que se abre una ventana de oportunidad y que es posible explorar la posibilidad, probablemente por última vez, de si un Gobierno del PSOE y Podemos es capaz de revertir los recortes sociales y de derechos sociales de los trabajadores y los pueblos del Estado", ha indicado.

Para el líder de la formación soberanista, "si no es capaz de poner encima de la mesa el carácter plurinacional del Estado y de entender que las viejas naciones del Estado tienen derecho a decidir, ya no es posible Gobierno alguno en el Estado que sea capaz de entender esto en términos democráticos".

"Esa es la agenda vasca y lo que hay que poner encima de la mesa. Y a mí me da la impresión de que el pacto del PNV es más del pasado, pensado en la política hecha como hasta ahora. Desde nuestro punto de vista, la coyuntura histórica exige otro tipo de acuerdo", ha manifestado.

CONSTITUCIÓN Y AUTODETERMINACIÓN

Arnaldo Otegi ha señalado que, de manera pública, el Gobierno "va a defender que no se va a mover de la Constitución, porque no puede decir lo contrario", y ha destacado que también "es evidente que Esquerra no se va a mover de la autodeterminación".

Por ello, ha instado a ir a una mesa a hablar para que "cada cual se retrate" y explique cuál es su proyecto para la vertebración territorial del Estado". "Los independentistas plantearemos la independencia. En el caso de los independentistas vascos, hemos llevado una propuesta a la comisión del estatus político que es confederal. Veremos cuál es la de Podemos o la del PSOE", ha indicado.

A su juicio, "la solución no va a ser un régimen autonómico consolidado y reforzado como es lo que pone en el acuerdo de PSOE y Podemos". "Esto no va a ser la solución. Por eso decimos que, sin ansiedades, sin prisa, vamos a abordar una mesa de diálogo, que también Euskal Herria, tendría que tener una mesa de diálogo con el Estado para abordar el problema nacional vasca. Y ahí cada cual que exponga cuál es su planteamiento y que, al final, la gente decida", ha subrayado.

Otegi ha indicado que no se debe decidir sobre "una cosa precocinada", sino que se debe poder decidir "entre diferentes opciones y que hable la gente al final". "Luego, seremos todos lo suficientemente responsables como para buscar una solución acordada", ha dicho.

En esta línea, ha asegurado que Cataluña lleva a Euskadi "una gran ventaja" porque "ha hecho un proceso que ha puesto patas arriba la vertebración territorial del Estado". "Por eso se sienta el Estado a negociar porque tiene un problema político. Aquí no hay problemas de soterramiento del TAV, aquí el problema es si Cataluña es una nación con derecho a decidir, es la agenda nacional catalana y la agenda nacional vasca. Luego, hay agendas particulares y de partido", ha concluido.