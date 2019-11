Otegi: fascistas ganaron la guerra y la Transición, pero no ganarán el relato

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado este viernes que los fascistas "ganaron una guerra, ganaron la Transición" y ahora "quieren ganar el relato", pero "no se lo vamos a consentir -ha afirmado-".

"Nosotros y nosotras les decimos hoy otra vez a los fascistas que no pasarán y, si pasan, volveremos a estar aquí", ha señalado Otegi en un acto político de cierre de campaña celebrado en el Frontón Labrit de Pamplona.

El portavoz de EH Bildu ha afirmado: "Cada vez está más claro que si queremos vivir en sociedades justas y democráticas, hay que salir cuanto antes del Estado español y construir nuestra propia república".

Otegi se ha referido al debate electoral a cinco con los líderes de PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Vox y se ha preguntado: "¿En manos de estos vamos a dejar el futuro de nuestro país, de nuestra política industrial, de nuestra política educativa?".

También ha denunciado la dependencia "de un Estado que va hacia una deriva hacia un modelo de gobernanza mucho más autoritario" y ha puesto como ejemplo el real decreto de seguridad digital y la proposición aprobada en la Asamblea de Madrid sobre la ilegalización de partidos independentistas.

Ha matizado no obstante que, cuando habla de Madrid, no se refiere a los trabajadores de la capital, sino "a la élite y a la mayoría 'turca' que ha propiciado esta proposición no de ley" de seguridad digital.

Otegi ha defendido en su intervención la declaración suscrita con JxCat, PDECat, ERC, Crida, CUP y BNG, entre otras formaciones, con las que se ha consensuado "un programa de ruptura democrática con el franquismo".

El coordinador de EH Bildu, quien ha apostado por lograr entre todos estos partidos dos millones de votos y cerca de treinta diputados "para hacer frente a la involución", ha explicado que quieren ir a Madrid "para que nos devuelvan a los nuestros y las nuestras -ha dicho-, de una vez por todas".