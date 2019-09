Otegi llama a la unidad de los independentistas para ser "más y más fuertes"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reiterado este domingo el llamamiento a las fuerzas soberanistas para conformar una "unidad de acción" de cara a los próximos comicios y ser "más y más fuertes" en el próximo Congreso de Diputados.

En declaraciones a los medios de comunicación en Zarautz (Gipuzkoa), Otegi ha advertido a la ciudadanía de que "si vuelve a confiar" en las formaciones que han "incumplido su palabra" éstas "lo volverán a hacer" y ha pedido a los vascos que, "por encima de la pereza" de votar por cuarta vez en cuatro años, "está la oportunidad" de "volver a dejar a cero el casillero de la derecha" en Euskadi.

Ha remarcado que la repetición de comicios se debe a la "grave crisis" por la que, en su opinión, atraviesa el "régimen del 78" y el Estado, que "se prepara ante los nuevos ingredientes" que agravarán esa crisis que son, a su juicio, "la sentencia del 'procés'" y una nueva recesión económica.

EH Bildu "ha cumplido con su palabra" de que "trataría" de poner freno "al autoritarismo", ha señalado su coordinador general, quien ha indicado que su formación "dio una oportunidad al Estado para conformar un Gobierno" que no fuera de derechas, al igual que lo hizo en Navarra y en ayuntamientos como el de Laguardia (Álava).

Ha reiterado el llamamiento que hizo su partido en la anterior cita con las urnas al "conjunto del soberanismo" en "Cataluña, Galicia, Euskal Herria y los sectores republicanos" para conformar una "unidad de acción y un programa de mínimos y de gobierno" para hacer frente a la derecha.

Ese programa incluye -ha recordado- "reconocer" que carácter "plurinacional del Estado", el "derecho a la autodeterminación", la "libertad de todos los presos políticos", aplicar políticas sociales "avanzadas y de progreso" y "hacer frente a la extrema derecha y al ´trifachito'", sobre el que ha señalado que "nadie piense que el peligro está descartado".

El líder de la coalición soberanista ha indicado que ante la "pereza" que la ciudadanía tiene para votar, las elecciones del 10 de noviembre constituyen una "oportunidad" para "premiar los que cumplen su palabra" y de "volver a dejar a cero el casillero de la derecha" en la comunidad autónoma vasca.

"Han manifestado que no quieren independentistas en el Congreso y que no quieren depender en los independentistas, pues si no quieren taza, tendrán taza y media", ha concluido Otegi.