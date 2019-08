Otegi pregunta si se plantea que se "esconda" a los presos de ETA cuando salen de la cárcel para evitar recibimientos

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha preguntado este lunes si lo que se está planteando para evitar los recibimientos a los presos de ETA es que se les "esconda" cuando salen de la cárcel, y ha insistido en proponer la búsqueda de acuerdos en torno a los 'ongi etorri' que "satisfagan a todas las partes".

En una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press, Otegi ha considerado que el "camino eficaz es encontrar entre todos una fórmula que consolide la convivencia, que permita recibir a los presos que salen de la cárcel por parte de familiares y amigos, y demostrar la alegría porque alguien sale de la cárcel y, al mismo tiempo, que sea una fórmula que no humille, porque algunos sectores se sienten humillados, o que no hiera la sensibilidad de nadie, cosa que no está en el ánimo de quienes organizan estos 'ongi etorri'".

Sobre la posibilidad de que se celebren estos actos en espacios cerrados, ha dicho que "ya se celebraban" de este modo, pero que "los espacios son tan pequeños que no cabe la gente".

Además, ha asegurado que esta polémica se ha generado "porque se avisa qué presos van a salir, qué localidades son y cuál es su supuesto historial delictivo", y la gente "que se escandaliza por los 'ongi etorri', manda allí sus cámaras de televisión y emiten permanentemente las imágenes".

"Si eso humilla a una parte de las víctimas, haga usted el favor de no estar todo el día emitiendo estas imágenes. Esto lo que demuestra es que, detrás de todo esto, lo que hay es un objetivo político, que es tratar de no construir un espacio de convivencia, si no de que se embarre, se crispe y sea un espacio para la confrontación", ha apuntado.

A su juicio, "esto es una irresponsabilidad", y ha apuntado que ellos están dispuestos a aceptar que, "en el espacio de la convivencia, se puedan alcanzar acuerdos que satisfagan a todas las partes". "¿Cuál es la fórmula alternativa?, ¿que se esconda la gente que sale de la cárcel?, ¿qué no se le pueda recibir?, ¿que en sus pueblos no les puedan recibir sus amigos y familiares?, ¿que escondamos a los presos cuando salen de la cárcel?", ha cuestionado.

A su juicio, "el espacio privado es el que se está habilitando en estos momentos". "El problema es qué hay cámaras de televisión o móviles que graban que los van a difundir en las redes. En el momento en el que se difunde en las redes, esto se convierte en un escándalo. ¿Quiénes están haciendo esto?. Los mismos que están empeñados en que no se consolide la convivencia en este país, que utilizan esto como munición política para desgastar al PSOE", ha insistido, en alusión al hecho de que María Chivite haya sido investida presidenta de Navarra con la abstención EH Bildu.

El líder de la coalición abertzale ha asegurado que "esto no deja de ser una operación política", independientemente de que haya asociaciones de víctimas que digan que sienten "heridas en su sensibilidad". "¿Pero quién difunde estas imágenes?. No es Bildu, no son quienes organizan los 'ongi etorri'. Son las televisiones que alimentan esta polémica", ha añadido.