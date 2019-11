Otegi reclama estar en la mesa de partidos porque el problema no es Cataluña, sino el Estado

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reclamado que si se forma una mesa de partidos para buscar una solución sobre Cataluña en ella deberán estar quienes se consideran una nación, en su caso la vasca, y porque "el problema no es Cataluña, el problema es el Estado español".

"Debemos estar los que somos una nación y, por lo tanto, los que tenemos algo que decir sobre la vertebración territorial, porque el problema no es Cataluña, el problema es el Estado español", ha dicho Otegi en una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press.

El dirigente independentista ha asegurado este viernes que, ahora mismo, EH Bildu se encuentra "muy lejos" de los planteamientos realizados por parte de PSOE y Unidas Podemos en su preacuerdo de gobierno, y ha emplazado a ambas formaciones a que aclaren "qué es lo que quieren hacer" con el "problema nacional" que, a su juicio, tiene actualmente el Estado.

Otegi ha considerado que no corresponde a EH Bildu decir qué es lo que va a hacer ante la sesión de investidura, sino que la pregunta es "qué es lo que quieren hacer ellos", en referencia a PSOE y Unidas Podemos, porque a su juicio "está por ver" que constituyan un gobierno progresista. En este sentido, ha recalcado que el Estado se encuentra "en una deriva autoritaria".

"Ahora mismo, nosotros estamos muy lejos de lo que ellos plantean. Es decir, hemos leído el noveno punto (del preacuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos en el que habla del "problema de convivencia" en Cataluña y de reforzar el estado autonómico) y, si piensan que en Cataluña y Euskal Herria no hay un problema político, estaremos muy lejos. Al problema territorial hay que darle una solución. ¿Cual es la solución? Admitir que el Estado español es plurinacional y que el derecho a decidir existe. Sobre eso debemos hablar", ha asegurado.

Asimismo, Otegi ha afirmado que, por un lado, "la gente está sorprendida" y se pregunta "por qué lo que hace seis meses no era posible, de repente, sí lo es", pero que, por otro, "la gente, de alguna manera, quiere creer, como en la iglesia, aunque nosotros tenemos una experiencia histórica que nos dice que el PSOE no es de fiar, y no lo es".

En este sentido, ha advertido a PSOE y Unidas Podemos de que, "si pretenden hacer un gobierno para ser contemplativo, van a abrir la puerta a la extrema derecha para mucho tiempo", por lo que ha emplazado a ambas formaciones a "poner los problemas encima de la mesa y tratar de solucionarlos con valentía y responsabilidad".

¿PODEMOS ACEPTA LA EXCLUSIÓN DE BILDU?

Además, Otegi ha afirmado que los firmantes del preacuerdo de gobierno de coalición no se han puesto en contacto con EH Bildu y ha supuesto que no les van a llamar. "Está claro que hay una política de exclusión hacia nosotros, que es absurda, que no tiene mucho sentido, porque es curioso que, por un lado, digan que no quieren hablar con nosotros, pero que, luego, tengamos que apoyar su gobierno, y eso no lo vamos a admitir", ha dicho.

"El PSOE ya ha dicho que no quiere reunirse con nosotros. Cuando Adriana Lastra se reúne ahora no lo hace en nombre del PSOE, sino en nombre de un gobierno de coalición, y, por lo tanto, ¿Unidas Podemos acepta esa política de exclusión? Debería aclararlo", ha manifestado.