El PAR no irá a reunión convocada por Casado al ser un "frente" contra PSOE

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha confirmado hoy que su partido no participará mañana en la reunión de partidos constitucionalistas convocada por el líder del PP, Pablo Casado, al excluir al PSOE y abrir por tanto un "frente" en el bloque constitucionalista.

"No me gusta que se excluya y que se haga un frente entre los propios constitucionalistas", ha afirmado Aliaga, quien ha advertido, en declaraciones a Efe, de que no se puede romper ese bloque, que es el que ha dado origen a los consensos mayoritarios de aplicación del artículo 155 de la Constitución ante las pretensiones secesionistas en Cataluña.

Ha criticado además las formas en las que el PAR ha sido convocado a esa reunión, por medio de una llamada telefónica sin especificar su contenido, y haberse enterado por la prensa de que su objetivo es la unidad de acción contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Yo no tengo que ir a una reunión con la que se abre un frente nuevo en consensos que habían existido respecto a la unidad de España, la defensa de la Constitución y el Estado de derecho", ha insistido Aliaga, quien no ve oportuno este encuentro dada la complejidad política del momento.

Aliaga, quien ha cuestionado que PP y PSOE sean capaces de ponerse de acuerdo en los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y en un asunto de mucha más trascendencia se excluya a los socialistas, ha recordado que Mariano Rajoy, como presidente del Gobierno y entonces líder del PP, esperó para aplicar el 155 a contar con el consenso del PSOE pero ahora, ha incidido, se abre "otro frente" en un asunto "tan serio como la unidad de España".

No obstante, ha apuntado que el PAR, como en su día apoyó la aplicación del 155 o el pacto antiterrorista, respaldará los acuerdos que se puedan adoptar en ese encuentro, "siempre que no vayan en contra de la ideología" de su partido y sean de interés general de España y de Aragón y no "partidistas", para demostrar "quién es más constitucionalista".