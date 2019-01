El PCE se une a organizaciones comunistas, de izquierdas y progresistas de toda la UE para las elecciones de mayo

En una nota de prensa, el PCE ha asegurado que "todas las fuerzas" que han firmado se comprometen a impulsar un cambio "radical concebido y decidido por las trabajadores y los pueblos de Europa" ante "la crisis en la UE, resultado del capitalismo y sus contradicciones", para así "construir en una Europa de cooperación, progreso social y paz", frente a la actual Unión Europea, que consideran "irreformable".

En este sentido, el manifiesto denuncia que la Unión Europea "no solo no escucha la voz de los pueblos, sino que está intensificando el ataque al nivel de vida y derechos" de estos, criticando a la par que el eslogan 'Más Europa' no significa que se "vaya a tomar un camino diferente, sino que va a reforzar la UE de los monopolios y de la militarización y a aumentar la velocidad de la aplicación de sus directrices".

Además del PCE, firman el llamamiento organizaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Malta, Luxemburgo, Portugal, República Checa y otras organizaciones del estado como IU, EuiA, Comunistas de Cataluña y Anova Irmandade Nacionalista.