El PDeCAT de Barcelona ve "inadmisible" la acción de Arran contra un bus turístico

"No se puede tolerar de ninguna manera" que se ponga en riesgo no sólo la imagen de Barcelona, sino a las personas que se encontraban en el bus, que estaban disfrutando de unos días de descanso, algo a lo que aspira cualquier ciudadano, ha sostenido Ciurana en rueda de prensa.

Ha advertido de que estas acciones "no sólo no llevan a ninguna parte, sino que son contraproducentes", y ha pedido a sus impulsores reflexionar sobre si estos actos --que cree que se pueden calificar como vandálicos-- son la mejor manera de defender sus posiciones, porque no son libertad de expresión, ha avisado.

COMISIONES MUNICIPALES

Ciurana ha avanzado que el grupo del PDeCAT preguntará en las comisiones municipales de esta semana sobre las licencias para la construcción y rehabilitación de vivienda, ya que prevé que aumentarán las solicitudes antes de que se apruebe definitivamente la obligación de destinar un 30% a vivienda protegida, y quieren saber si se podrá hacer frente a este incremento.

Defenderá que el Ayuntamiento se reúna con representantes de la Parroquia Santa Anna y trabaje en medidas para que pueda continuar atendiendo y acogiendo a personas sin hogar, y revisar el sistema de comunicación entre usuarios y prestadores del servicio de atención domiciliaria para que se garantice que es el mismo en toda la ciudad, independientemente del gestor del servicio.

También pedirán al Gobierno municipal el estado de ejecución de las inversiones que preveía en lo que sería el plan de inversiones municipal (PIM), aunque no se aprobó oficialmente, y ha criticado que es una "muestra de mal gobierno estar tres años sin hacer nada y en el último año colapsar la ciudad".

El PDeCAT propondrá crear un grupo de trabajo para definir los usos y la remodelación de la Torre del Fang, entre Sant Andreu y Sant Martí, ha dicho Ciurana, que ha abierto la rueda de prensa recordando a los soberanistas presos y en el extranjero y criticando que no los quieren cerca en prisiones catalanas, sino "en casa y libres".

Pedirán aclarar si el partido Democracia Ciudadana hizo un envío masivo de 'spam' de cara a las elecciones catalanas del 21 de diciembre usando el wifi municipal, algo que han conocido mediante un informe de la Agencia de Protección de Datos, que señaló que lo estaba estudiando el Institut Municipal d'Informàtica (IMI), según Ciurana.

Preguntado por la situación del narcotráfico en el Raval, ha recordado que acordaron un plan de choque con el ejecutivo de Colau: "Esperamos que el Gobierno municipal tenga la voluntad política, la capacidad y la eficacia para desarrollarlo", ha dicho, y ha avisado de que en el Raval está en juego no sólo el barrio, sino toda la ciudad.