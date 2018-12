El PDeCAT critica que Cs acepte votos de Vox: "Es una declaración de voluntades"

El número tres del PDeCAT y diputado en el Congreso, Ferran Bel, ha criticado hoy que Ciudadanos haya obtenido la presidencia del Parlamento de Andalucía "gracias a los votos de Vox", lo que a su juicio va "más allá de una contradicción" y supone una "declaración de voluntades" del partido naranja.

En declaraciones a Efe, Bel ha denunciado así que Ciudadanos, PP y Vox sumaran sus votos ayer para escoger a la diputada de la formación naranja Marta Bosquet como presidenta del Parlamento autonómico.

El secretario de organización del PDeCAT ha instado a Ciudadanos a explicar "en España y en todo el mundo cómo puede ser posible que el cargo institucional más importante que ostenta, la nada despreciable presidencia del Parlamento de Andalucía", lo haya conseguido "gracias a los votos de un partido xenófobo, antieuropeísta y de ultraderecha como Vox".

Bel ha subrayado que "cualquier partido de corte liberal europeo" habría evitado aceptar los votos de Vox "a cualquier precio".

Por eso, considera que el acercamiento de Ciudadanos a Vox va "más allá de una pequeña contradicción", es en su opinión "una declaración de voluntades" por parte de la formación de Albert Rivera, sin descartar que pueda haber alianzas entre la derecha y ultraderecha en otras instituciones en el futuro.

El diputado en el Congreso ha considerado que lo sucedido en Andalucía tendrá una traslación al ámbito municipal y será "una de las muchas contradicciones" que deberá afrontar el candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls, que lidera una plataforma independiente con el apoyo de Ciudadanos.

Una candidatura que generó una "cierta expectativa" cuando fue anunciada pero que "se va apagando a medida que pasan los meses", ha apuntado Bel.

En este sentido, ha vaticinado que el ex primer ministro francés no va estar "entre los tres más votados" en las elecciones municipales del próximo mayo y no va a quedarse mucho tiempo ejerciendo de concejal en el ayuntamiento de la capital catalana: "Se va a comer los turrones en Barcelona este año, pero no el que viene", ha pronosticado.

Según Bel, Ciudadanos ya no tiene la posibilidad de decir que "es un partido sin pasado, porque empieza a tenerlo", y en este sentido ni el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, ni su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, ni Manuel Valls van a poder "esconder" a partir de este momento que Ciudadanos obtuvo la presidencia del Parlamento andaluz con votos de Vox.

Bel ha considerado que "la fotografía" de Ciudadanos apoyado por Vox le acarreará un coste electoral, pues es "más grave" que el apoyo que brindó la formación de Albert Rivera al Gobierno del expresidente Mariano Rajoy.