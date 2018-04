El PDeCAT insta a formar Govern sin descartar investir a Puigdemont a distancia

El PDeCAT mantiene la apuesta por formar Govern y evitar unas nuevas elecciones, aunque no descarta "ninguna fórmula" para lograr ese objetivo, incluida la modificación de la ley de presidencia para tratar de investir a Carles Puigdemont a distancia, pese a que esto pueda alargar el proceso.

Es la línea argumental que ha expresado la portavoz de la formación, Maria Senserrich, tras una reunión de la ejecutiva del partido en la que se ha suscrito las palabras de ayer de Puigdemont.

El líder de JxCat, que reunirá a su grupo en Berlín el próximo miércoles, explicó ayer en TV3 desde la capital alemana que apuesta por proponer otro candidato a president, pero también apuntó que una de las soluciones puede pasar por la reforma de la ley de la presidencia, que sería para investirle a distancia.

En este contexto, Senserrich ha dicho que el PDeCAT "no descarta ninguna fórmula" y ha subrayado que, pese a que su partido trabajará "incansablemente" para tener un Govern, hay que hacer compatible esa necesidad "con las circunstancias de no normalidad" que han impedido investir un presidente, tras los intentos fallidos de Carles Puigdemont, Jordi Turull y Jordi Sànchez.

Senserrich ha negado que estas estrategias pasadas y la de tratar de nuevo la vía Puigdemont sean "gesticulación", después de que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (ERC) remarcara este fin de semana, en una carta, que "gesticular, jugar a corto plazo, el ruido vacío y fabular" son "actos estériles y, a veces, contraproducentes".

La portavoz del PDeCAT ha incidido que defender los "derechos políticos de los candidatos propuestos para ser president "no son gesticulaciones", sino que es "poner al Estado frente al espejo" para constatar la "vulneración de derechos".

Senserrich ha evitado pronunciarse sobre si ahora el PDeCAT, antes que ir a otras elecciones, preferiría otro candidato a presidente de la Generalitat en el caso de que no prosperase la reforma de la ley de presidencia y no se pudiera investir a Puigdemont: "Este escenario no está sobre la mesa", ha zanjado.

La dirigente ha explicado que la estrategia a seguir antes de que expire el 22 de mayo el plazo para investir un president se deberá coordinar con el conjunto del grupo de JxCat en la reunión que tendrá lugar el miércoles en Berlín.

Por otro lado, la portavoz del PDeCAT ha valorado el tono pacífico de la movilización de ayer en Barcelona, lo que "contrasta con el relato inventado" de que las movilizaciones soberanistas "son violentas".

Y ha pedido de nuevo la puesta en libertad de los soberanistas encarcelados, a los que cree que se los acusa de unos "hechos inventados" ya que "si no hay violencia, no hay rebelión".

Asimismo, ha detallado que en la caseta del PDeCAT durante la Feria de Abril de Cataluña se celebrarán almuerzos y cenas "amarillas", destinadas a recabar fondos con el fin de ayudar a las familias de los presos y "exiliados" soberanistas.