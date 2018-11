PDeCAT usará la marca Junts pero sus listas podrían añadir siglas de la Crida

El PDeCAT concurrirá a los comicios municipales con la marca Junts per Catalunya -adaptada al nombre de cada municipio-, aunque no descarta que se le puedan añadir las siglas de la Crida Nacional per la República.

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha reiterado hoy en rueda de prensa que su partido utilizará el paraguas "Junts per" en las municipales, aunque se está acabando de perfilar una fórmula que permita que otros actores se sumen a las candidaturas.

Bonvehí ha hablado, en concreto, de la capital catalana, un "caso muy especial" en el que, aunque el "paraguas" pueda ser Junts per Barcelona, "eso no significa que la Crida no pueda participar también".

Si bien la formalización final de las candidaturas aún está por definir, podrían utilizarse fórmulas en las que a la marca "Junts" se le unan otras siglas, como las de la Crida.

En el caso específico de Barcelona, Bonvehí ha recordado que la exconsellera Neus Munté es la alcaldable del PDeCAT, pero ella misma se ha mostrado dispuesta a "ser generosa para hacer un proyecto mucho más transversal y global" que suponga, por ejemplo, que no sea ella quien encabece la lista electoral.

Aun así, Bonvehí ha asegurado que el PDeCAT y la Crida tendrán "una línea estratégica conjunta" y que ambos actores políticos están trabajando "con ganas y optimismo": "Que nadie se haga ilusiones de que el PDeCAT y la Crida no tendrán los mismos objetivos o no se parecerán", ha aseverado.