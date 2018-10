El PDeCAT avisa a Sánchez que su apoyo a los presupuestos depende del diálogo con Torra

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha advertido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su apoyo a los presupuestos para 2019 depende de que abra un "diálogo político con las instituciones de Cataluña sobre el problema de fondo" de la independencia.

"Tiene que saber que si avanza sobre eso esta legislatura, si depende del PDeCAT, puede durar", ha dicho Campuzano en los pasillos del Congreso, tras quejarse de que algunos ministros, entre ellos el de Asuntos Exteriores, Josep Borrel, estén actuando como "pirómanos del conflicto en Cataluña, en lugar de trabajar por el diálogo".

Campuzano ha señalado que si Sánchez "quiere gobernar" con los partidos que hicieron posible la moción de censura contra Mariano Rajoy, "sabe a lo que tiene que atenerse", que es "dialogar a fondo con las instituciones catalanas, Borrell no debe de provocar, Grande-Marlaska no puede condecorar a Enric Millo, Celaá no puede decir que hubo 'fake news' el 1 de octubre y deben de abordarse las cuestiones de fondo".

Tras recordar que está "abierto" el diálogo bilateral entre el Gobierno de Sánchez y el de la Generalitat para "desencallar multitud de cuestiones", ha incidido en que habría que "superar el proceso de prisiones injustas" de los líderes independentistas que continúan en prisión preventiva, porque "afecta negativamente a cualquier diálogo político y a la calidad del sistema democrático".

"Pedro Sánchez tiene que saber que, si avanza sobre eso, esta legislatura, si depende del PDeCAT, puede durar", ha recalcado.

El diputado catalán ha hecho hincapié en que le parece un acto "sectario" e "impresentable" que el ministro Borrell no invitara al presidente de la Generalitat, Quim Torra, al foro de la Unión por el Mediterráneo (UpM), que se celebró ayer en Barcelona, y ha pedido a Sánchez que reflexione sobre si algo así ahonda en el conflicto o ayuda a salir de él.