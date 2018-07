El PDeCAT no apoyará hoy ningún candidato a RTVE en el Congreso a la espera de un acuerdo más amplio

"Optaremos por la abstención (voto en blanco) con voluntad de desbloquear la situación pero a la espera de que se construyan los consensos más amplios posibles en las próximas horas", ha comentado en los pasillos de la Cámara Baja.

Campuzano ha querido dejar claro que los nombres acordados por el PSOE, Unidos Podemos y el PNV "no son un problema", pero sí ha criticado que este proceso debería haber sido "mucho más serio" desde "hace bastantes meses".

"La imagen que estamos generando desde hace meses no es buena y no ayuda a que el servicio público de RTVE tenga esa mirada despolizada que se necesita", ha insistido el independentista catalán, apuntando, no obstante, que la voluntad del PDeCAT es "desbloquear" la situación de RTVE y que haya un Consejo "lo más profesional y serio posible".