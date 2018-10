El PDeCAT celebra que Sánchez sugiera que no hubo delito de rebelión en Cataluña

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha celebrado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya sugerido que no hubo delito de rebelión en Cataluña y dado así una nueva razón a la Fiscalía para que cambie su escrito de acusación contra los independentistas.

Campuzano se ha referido de este modo en los pasillos del Congreso a las palabras de ayer de Sánchez en la que habría sugerido que el delito de rebelión podría no ser aplicable a los hechos de octubre del año pasado en Cataluña.

Sánchez dijo que "en 1994 el señor Trillo, entonces diputado, hizo una propuesta de modificación en la que decía que el delito de rebelión que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares y o por civiles armados a la orden de militares".

En opinión del diputado catalán, esta afirmación del jefe del Ejecutivo constata que "es muy evidente que lo que ocurrió en Cataluña en septiembre y octubre del año pasado no tiene nada que ver con la rebelión tal y como está contemplada en el Código Penal".

Ha insistido en que el delito de rebelión tiene que ver con que haya civiles o militares armados y ha subrayado que "en Cataluña no ocurrió nada parecido a eso".

Lo dicho por Sánchez es, en su opinión, lo que los independentistas vienen diciendo "desde hace tiempo" y una nueva razón que justifica que la Fiscalía debe replantearse su escrito de acusación. "Bienvenida sea esa reflexión", ha destacado.

Ha recordado que el PSOE ya planteó "en algún momento" la modificación del delito de rebelión y ha incidido en que "todo el mundo sabe en privado y público que no tiene ningún sentido" aplicarlo a lo ocurrido en Cataluña.

"No hubo violencia armada, no hubo militares, no hubo tanques en las calles, no hubo pistolas, no hubo civiles armados", ha dicho y ha señalado que lo que pasó es que "cientos de miles de personas fueron a votar".

Además, ha añadido, se adoptaron decisiones tanto en el Parlament como en la Generalitat que pueden ser objeto de crítica y algunas, incluso, "de reproche desde el punto de vista penal", pero "lo que seguro que no hubo fue violencia y, por tanto, lo seguro que no hubo fue delito de rebelión", ha insistido.