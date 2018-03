El PDeCAT confía en que el PNV rechace los PGE

En rueda de prensa, ha explicado que presentarán una enmienda a la totalidad porque "no son unos presupuestos creíbles ni lo que necesita el conjunto del Estado", y ha criticado que, a su juicio, no responden a las necesidades de Cataluña ni del resto de comunidades autónomas.

Bel ha expresado su convicción de que el PNV no apoyará estos presupuestos si se mantiene el 155 en Cataluña porque "es un ataque al autogobierno y el autogobierno no se puede circunscribir en un territorio del Estado, es una visión global".

También ha defendido que el electorado del PNV "no entendería" que aprobaran unos presupuestos al Gobierno con la situación política que vive Cataluña, aunque dice que esto puede cambiar cuando se forme un Govern.

OBJETIVOS DE DÉFICIT

Ha alertado de que los objetivos de déficit que plantean los PGE "se volverán a incumplir" y que las previsiones de recaudación tributaria tampoco son reales.

"Es evidente que son unas estimaciones de ingresos que se han hecho para poder pagar unos gastos. Algunos que vienen de la calle para dar respuesta, como las pensiones, y algunas para contentar a Cs, como las rebajas fiscales", ha afirmado.

Pese a que ha asegurado que comparte algunas medidas, como la reducción del IRPF en favor de las familias más desfavorecidas, ha reprochado al Gobierno y a Cs que se adjudiquen el mérito de la subida de pensiones porque señala que algunas de las medidas para este incremento "que plantean como una novedad, están aprobadas desde hace 7 años".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Bel ha criticado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque "lleva 4 años prometiendo la reforma de la financiación de las comunidades autónomas", pero en estos PGE tampoco se refleja esta reforma.

"Hemos constatado que el año 2018 tampoco será el año de la reforma de la financiación de las corporaciones locales ni de las comunidades autónomas", ha lamentado.

En este sentido, ha acusado a Cs de ser "cínicos" por criticar la aplicación del cupo vasco, pero a la vez buscar el apoyo del PNV de los presupuestos por el cupo y no reformar la financiación autonómica.

Además, ha tachado de ridículas las cifras en políticas de gastos y lo ha ejemplificado comparándolas con el coste del despliegue policial en Catalunya por el 1-O: "El aumento de 46 millones para reforzar las políticas de dependencias es un 50% de lo que costó la 'operación piolín' en Catalunya por parte del ministro Zoido".

CATALUNYA "NO ES EXCUSA"

El diputado del PDeCAT ha echado en cara al Gobierno no haber presentado antes el proyecto de PGE por la inestabilidad en Cataluña, ya que considera que la situación continúa siendo la misma y ahora sí que lo han presentado: "La situación en Cataluña no puede ser una excusa".

"No se habían presentado porque el Gobierno del PP no los había elaborado y no tenían un acuerdo con Cs. La única explicación era esta", ha sentenciado.