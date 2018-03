PDeCAT avala cla uestión de confianza y evita una alternativa a Sànchez antes del TS

El PDeCAT ha avalado hoy la propuesta de celebrar una cuestión de confianza a media legislatura para convencer a la CUP y se ha reafirmado en Jordi Sànchez como candidato a la presidencia de la Generalitat, evitando así valorar una alternativa a la espera de la vista de mañana en el Supremo.

En una rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del PDeCAT, la dirigente Maria Senserrich, que hoy ha ejercido de portavoz, se ha reafirmado en que el candidato es Jordi Sànchez y ha remarcado que mantendrán esta vía "hasta el último segundo", a la espera de lo que pueda suceder mañana en el Tribunal Supremo.

El tribunal tiene previsto revisar recursos presentados por Jordi Sànchez, diputado de JxCat y aún candidato a la presidencia de la Generalitat, y el exconseller de Interior Joaquim Forn, ambos en prisión preventiva.

Así, a la espera de lo que pueda suceder mañana, Senserrich ha evitado plantear nombres alternativos a Sànchez incluso con la hipótesis de que el Supremo lo mantuviera en prisión: "No hay que avanzar hechos hasta que estén consumados, no avanzaremos ninguna posición porque no hay que saltarse pantallas", ha dicho.

La dirigente del PDeCAT ha incidido que su partido "no pondrá nombres sobre la mesa", alternativos a Sànchez, porque "no es lo que toca" en este momento, pues no descarta una salida de la prisión, escenario que posibilitaría, según ha augurado Senserrich, una investidura antes de Semana Santa.

En cuanto a la movilización de ayer de Societat Civil Catalana, Senserrich ha criticado algunos "gritos y proclamas" oídos que, a su juicio, son un "descrédito", en una alusión veladas a lemas como "Puigdemont a prisión".