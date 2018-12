El PDeCAT ve paralelismo entre el referéndum catalán y esloveno por la violencia "del otro lado"

La vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, ha afirmado este lunes que en los procesos de independencia de Cataluña y Eslovenia "se puede hacer un paralelismo porque en Eslovenia se hicieron dos referéndums, se ganaron y al final la violencia vino del otro lado".

En rueda de prensa junto al presidente del partido, David Bonvehí, la también diputada en el Congreso ha asegurado que el movimiento soberanista es pacífico y que en Cataluña no hay violencia, por lo que intentar hacerlo creer a la ciudadanía "es una enorme irresponsabilidad".

"Es un movimiento no violento, cívico, y queremos reivindicar esto hoy y todos los días. No es la primera vez que el Estado español alimenta la confrontación, pero en Cataluña no hay problemas de violencia", ha argumentado.

Bonvehí ha lamentado las "interpretaciones que se han querido hacer" de la comparación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, entre Eslovenia y Cataluña, y ha destacado que el mandatario catalán es una persona pacífica.

"Sabe que la realidad eslovena y la catalana son diferentes, y simplemente hizo un paralelismo porque Eslovenia es un país independiente", ha añadido tras mostrar el apoyo de la formación a Torra ante lo que ha considerado interpretaciones erróneas de sus palabras.

Después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya apelado a la vía escocesa -pactar una consulta vinculante con el Estado--, ha loado que "la vía del referéndum sea compartida por todo el independentismo".

"Celebramos que el presidente Torrent haya venido a las tesis del PDeCAT. La vía escocesa es la vía que siempre hemos reclamado", ha abundado Bonvehí.

PROTESTA ANTE EL SUPREMO

Nogueras ha lamentado que se haya puesto el foco en las palabras de Torra sobre Eslovenia cuando hay en España hay "cuatro presos políticos en huelga de hambre porque se están vulnerando sus derechos fundamentales", y ha acusado al Tribunal Constitucional de bloquear los recursos de los líderes encarcelados.

Por ello, Bonvehí ha subrayado que el PDeCAT acudirá a la manifestación convocada para este sábado en Madrid, ante el Tribunal Supremo, contra la politización de la justicia, que perciben "bien cuajada en las estructuras del poder judicial".

La protesta, convocada con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, contará con destacada presencia soberanista para defender el derecho a protesta y a la disidencia política: "El PDeCat estará donde la mayoría y la unidad independentista esté", ha aseverado Bonvehí.

Así, de cara a las protestas que se prevén para el 21 de diciembre durante la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, ha pedido que se desarrollen de forma pacífica y "con la cara descubierta".