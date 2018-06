PDeCAT ve la reforma constitucional "fuera de los parámetros" del soberanismo

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha considerado hoy que la propuesta de reforma constitucional que quiere impulsar el Gobierno está "fuera de los parámetros" de lo que desea el soberanismo en Cataluña, que ya está "en otra fase".

En declaraciones a RNE, Pascal ha valorado así la propuesta de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, de impulsar una reforma constitucional para solucionar, entre otros asuntos, la situación en Cataluña.

"El debate sobre la reforma constitucional está fuera de los parámetros de lo que la gente está esperando en Cataluña", ha valorado.

Marta Pascal ha indicado que la respuesta de las urnas el pasado 21-D fue "clara" y arrojó una mayoría independentista en el Parlament, por lo que Cataluña ya está "en otra fase".

Pascal ha indicado que sería "deseable y necesario" que la reforma constitucional incluyera el derecho a decidir, pero incluso con ello "no vamos lejos", porque el debate en Cataluña a su juicio "ya no es si se cambia o no la Constitución, sino sobre las bondades de tener o no un Estado" catalán.

La coordinadora del PDeCAT ha subrayado que su partido apoyó la moción de censura de Pedro Sánchez sin poner "condiciones públicas", porque su prioridad era "echar al PP" de Moncloa, y en estos momentos espera que el presidente del Gobierno dé pasos.

Ha indicado que es "urgente" que Sánchez se reúna con el presidente catalán, Quim Torra, y ha afirmado que le parecería bien que fuera en el Palau de la Generalitat, aunque ha dicho que desconoce dónde y cuándo se va a celebrar.

En cuanto a los soberanistas presos, ha subrayado que los quiere "libres" pero un eventual acercamiento a prisiones catalanas sería "un buen primer paso, aunque incompleto".

Pascal ha calificado de "muy irresponsable" al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, al que ha pedido que deje las "pancartas" tras sus declaraciones del pasado fin de semana.

La senadora ha admitido asimismo que se le hace "extraño" escuchar a la exconsellera Clara Ponsatí decir que el anterior Govern iba de "farol" con el proceso soberanista, cuando tiene "amigos en la cárcel y ella mismo en el exilio". "Es un poco contradictorio", ha subrayado.