El PDeCAT pide la reprobación de Borrell en el Congreso y le insta a dimitir

El PDeCAT ha presentado hoy en el Congreso dos iniciativas para pedir la reprobación, en pleno y comisión, del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, tras la multa de 30.000 euros por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa, e instarle a dimitir de su cargo.

En el caso de no producirse esta dimisión, se reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que proceda a su cese porque más allá de su "ética personal" ante la sanción impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el balance de su gestión al frente del ministerio es "nefasto en múltiples ámbitos", según el PDeCAT.

En la exposición de motivos de las dos proposiciones no de ley, el partido también señala que Borrell, una vez ha sido sancionado, "admitió los hechos, considera que fue un error, pero no asume consecuencias" y "solo por ello ya le correspondería dimitir", aunque si no lo hace debe de ser cesado.

Aparte de recordar los hechos, ocurridos en noviembre de 2015, el PDeCAT destaca que Borrell "incumplió" la Ley del Mercado de Valores lo que supone una "incompatibilidad ética" con el ejercicio de su cargo al haber utilizado información privilegiada en la venta de las acciones.

Por eso, solicita la reprobación del ministro tanto en pleno como en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

El PDeCAT ya presentó una moción en el Senado para reprobar al ministro que fue rechazada, el pasado 6 de noviembre, al contar solo con el apoyo de ERC, PNV y EH-Bildu y el voto en contra de una amplísima mayoría encabezada por el PP, PSOE y Ciudadanos, mientras que Podemos y Compromís se abstuvieron.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto a Borrell una multa de 30.000 euros por infracción muy grave por vender 9.030 euros en acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía y, por lo tanto, disponía de información privilegiada.