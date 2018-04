El PDeCat subraya que Cifuentes debe "renunciar rápidamente" a la Presidencia de Madrid

El portavoz del PDeCat en el Congreso, Carles Campuzano, ha señalado hoy que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, debe "asumir las responsabilidades políticas" que se derivan del "escándalo" de su máster y, por tanto, tiene que "renunciar rápidamente".

Campuzano ha hecho estas declaraciones en el Congreso al ser preguntado por la decisión de Cifuentes de renunciar al polémico máster.

No se trata de renunciar a un máster que "no sabemos si tiene o no", sino de asumir las responsabilidades políticas por este escándalo, ha dicho el dirigente nacionalista.

Por eso, ha añadido, tiene que renunciar al cargo "rápidamente".