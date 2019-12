PNV dice que el derecho a decidir está su AND y acusa al PSE de radicalidad e inmovilismo

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que el derecho de autodeterminación o el derecho a decidir está en el ADN de su partido, y ha pedido al PSE-EE "flexibilidad y menos radicalidad" porque mantiene "posiciones inmovilistas" de cara a alcanzar un consenso sobre un nuevo Estatuto.

Además, ha asegurado que se comprobará que el PNV "no ha renunciado en absoluto a la bases" pactadas con EH Bildu, a las que ha sido "fiel", y ha apuntado que la coalición abertzale se ha "desmarcado" de cualquier acuerdo "con una posición absolutamente maximalista".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha recordado que durante todas estas semanas y meses han mantenido la confidencialidad de lo que se discutía en la comisión de especialistas y ha recordado que hoy es el día en que éstos presentarán el documento, por lo que continuarán así hasta que esté en manos del Letrado Mayor del Parlamento Vasco. "Aquí ha hablado todo el mundo menos el PNV", ha asegurado.

Tras señalar que el derecho de autodeterminación o el derecho a decidir, está en el ADN del PNV, como sabe todo el mundo", se ha preguntado: "¿Qué es lo que va a suceder?, ¿cómo lo va a tratar el Parlamento Vasco y qué es lo posible, lo no posible, lo negociable o lo no negociable?, ya lo veremos. Hablar de futuribles no tiene ningún sentido", ha aseverado.

Según ha apuntado, "se ha hecho un buen trabajo, se ha avanzado en muchos ámbitos y en otros se mantienen unas diferencias". "Nos parece que uno encuentra posturas que yo tampoco entiendo, por lo menos, declaraciones como las de Idoia Mendia, que parece que los que puedan hablar de estos asuntos y de un nuevo estatus de más soberanía tensionan a la sociedad".

"Yo le diría que hay una sociedad que demanda algunos cambios. Evidentemente nos tenemos que poner todos de acuerdo, pero no puede ser que no tensionar signifique avenirse única y exclusivamente a las posiciones inmovilistas del PSE-EE", ha añadido.

El dirigente jeltzale ha asegurado que su partido "no quiere que se acabe en la frustración" y, por eso, es "prudente, no filtra" ni hace declaraciones, "cosa que no ha hecho", a su juicio, la líder de los socialistas vascos "durante estas últimas semanas". "Aparte de todo esto, intentamos movernos, intentamos flexibilizar las cosas y llegar a acuerdos", ha manifestado.

En esta línea, ha lamentado que los partidos de ámbito estatal acusen a los nacionalistas de "tensionar a la sociedad" cada vez que hablan de considerar que Euskadi es "una nación" y, en segundo lugar, cuando se refieren al "derecho que pueda tener a decidir". "Estamos dispuestos, pero si la otra parte dice que 'no lo puedes ni mencionar porque, cuando lo mencionas, tensionas", ha reprochado.

Aitor Esteban ha recordado que "hay una mayoría en este país que piensa de esa manera" y son mayoritarios en el Parlamento vasco. Por esta razón, ha reclamado "una mayor flexibilidad y menos radicalidad en los planteamientos" al afirmar que "no se pueden ni mentar" cuestiones soberanistas, por parte de Idoia Mendia, "y en general, por parte de los partidos de ámbito estatal".

"Nosotros estamos dispuestos a buscar un terreno en común, pero parece que, si hablas de derecho a decidir, tú no te estás moviendo nada y parece que ella (Mendia) es la flexible. Pues no, nosotros estamos dispuestos a modular, a hablar, a ver lo que es lo posible o no posible con la legislación actual, lo posible con una legislación modificada, es decir, estamos dispuestos a hablar de todo eso, pero aquí hay una mayoría que tiene que ser reconocida y nos gustaría ver la misma actitud en el PSE-EE, por ejemplo", ha aseverado.

EH BILDU

En esta línea, cree que hay que "moverse todos" y ha destacado que, por otra parte, están Sortu y EH Bildu. En este sentido, ha subrayado que la coalición soberanista "ya se desmarcó con una posición maximalista previa a las municipales, seguramente porque este tema lo quiere utilizar como una arma de campaña, pero también marcó ya distancias diciendo que no iba a estar ni buscar ningún consenso", ha subrayado. En opinión, se va a "quedar fuera" como el PP hizo hace 40 años con el Estatuto de Gernika.

En todo caso, ha apuntado que el nuevo Estatuto tendrá "un recorrido largo y habrá que ver qué es lo posible de modificar con la legislación actual, más allá del Estatuto de Autonomía, si puede haber modificaciones en otros ámbitos".

Aitor Esteban ha negado que esto sea un juego preelectoral y ha añadido que "esto ha tocado cuando ha tocado" y ha rechazado que para su partido lo sea, "en absoluto". "Esta era la fecha de la comisión de expertos para dar la opinión y ahí se verá que hay una serie de avances y acercamientos, y habrá las posiciones diferenciadas de los partidos, que no quiere decir que no se puedan acercar tampoco en el futuro", ha manifestado.

El portavoz jeltzale en el Congreso ha asegurado que, para su formación "es un tema tan serio" que le gustaría que "resultara exitoso", pero ha precisado que, para ello, hace falta "prudencia y, sobre todo, flexibilidad de posiciones" por parte del PNV, pero también "desde los demás", empezando por los partios vascos y, después, en el ámbito estatal.

BASES DE NUEVO ESTATUS

Esteban ha asegurado que su partido no ha renunciado, "en absoluto", a las bases de nuevo estatus "pactadas con EH Bildu" y ha apuntado que eso se comprobará cuando se conozca el trabajo del jurista designado por su partido, Mikel Legarda, que ha sido "absolutamente fiel" al pacto.

"EH Bildu, en cualquier caso, se desmarcó de querer llegar a ningún consenso rapidísimamente. Pensó que lo mejor era utilizar esto como un tema electoral. Ya lo dijo antes de las elecciones municipales. Yo creo que quedó bastante claro", ha añadido.

A su juicio, el PNV se ha mantenido "fiel" al compromiso que adquirió al "mantener las bases" pactadas con la coalición soberanista y considera "muy llamativo que en los medios de comunicación, primero se pintara al PNV como si hubiera hecho dejación absolutamente de todo", como que hubiera dejado al lado las bases comprometidas y renunciara al derecho a decidir y este fin de semana los jeltzales hayan estado "en todas las portadas como siendo los más radicales defensores del derecho a decidir, el derecho de autodeterminación y absolutamente intolerante".

Aitor Esteban ha asegurado que ellos, cuando, tras presentarse el texto articulado de nuevo Estatuto, se haga público, ya dirán lo que piensan de "lo que han estado diciendo unos y otros sobre este tema hasta el momento".

Además, ha advertido que "aquí todos se definen cerradamente, como hacen algunos" y se es "maximalista absolutamente con todo, como están EH Bildu o Idoia Mendia, que dicen que 'no se mueven de aquí ni un centímetro', entonces, seguro que no va a haber acuerdo".

"¿No sería mejor un poquito más de indefinición pública, aunque cada uno lo tengamos claro dentro, de manera que pudiéramos avanzar e ir trenzando acuerdos?. Pero, claro, es que aquí lo único que estamos es haciendo declaraciones de cara a la galería, así no se avanza y no se hacen las cosas", ha indicado.