PNV, dispuesto a negociar una Ley de Claridad como en Canada, cree que PP y PSOE no permitirán reformar la Constitución

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, el dirigente jeltzale se ha referido también al juicio contra los líderes del 'procés' que se está desarrollando en el Tribunal Supremo.

Tras señalar que en los interrogatorios está quedando de modo "cada vez más evidente que no hubo violencia", ha defendido que por ello "no hay base para sostener que hubo rebelión ni sedición".

"Más allá de una desobediencia me parece que la sustancia es muy poca. Lo que hay es un problema político y un conflicto de voluntades y legitimidades. Un problema al que la legislación debe intentar dar una solución y no solo bloquearlo", ha indicado.

A su juicio, cuando no hay "problemas" el ordenamiento funciona bien, pero cuando estos se dan "hay que plantearse si es suficiente ese ordenamiento", y si no ver "en qué medida se puede modificar".

"Lo que hay por parte del Gobierno central es única y exclusivamente recurrir a la ley y no atender a lo que piden dos millones de ciudadanos en Cataluña. La ley debe buscar soluciones para dar respuesta y deberá ser de manera acordada. Lo que no se puede hacer es llevar a los tribunales el problema porque estos no van a dar una solución", ha incido.

De este modo, ha sostenido que si se habla de una reforma de la Constitución, los partidos mayoritarios en España "deberían estar dispuestos a pactar los términos de la misma" con el objetivo de llevarla adelante. "Pero cuando se habla de reforma constitucional, el PP y el PSOE no hablan de eso... lo que dicen es que si los catalanes tienen fuerza que reformen la Constitución", ha añadido.

Así, Esteban ha reconocido estar "dispuesto a aceptar algo que decía el PSOE hace nada y que he oído al Partido Popular, una ley de Claridad como la canadiense".

"Yo estoy dispuesto a aceptarla y hacerlo con unas mayorías cualificadas muy grandes. Lo que pasa es que nunca ha habido voluntad por parte de los grandes partidos españoles por negociar. Que no se hable de reforma constitucional cuando en realidad no la van a permitir. Yo estoy dispuesto a negociar una ley de Claridad y seguro que los catalanes también", ha añadido.

INDEPENDENCIA

Cuestionado por si cree que en Cataluña se produjo una declaración de independencia, el representante jeltzale ha afirmado que cree que la independencia de facto "no se produjo".

"Si pasa esto un día y los vascos declaramos la independencia quitaríamos la bandera española de las instituciones vascas. Lo que ha habido es mucho teatro mediterráneo, palabra... pero la independencia de facto creo que no se produjo. Tengo mis dudas, otra cosa es que se intentara creara la ficción. Nosotros hubiéramos sido muchísimo más claros", ha valorado.

No obstante, ha resaltado que esto no va a pasar en Euskadi "mañana por la mañana" ya que "somos muy conscientes de la sociedad que tenemos y la geopolítica en que nos movemos".

A su juicio, en el País Vasco habría gente como Oriol Junqueras que asumiría como "un deber patriótico ir a la cárcel" y ha indicado que aunque a él le gustaría ver a Euskadi "al nivel del resto de los estados en una Europa unida, probablemente no pudiéramos llevar a esa sociedad de manera cohesionada y lo primero que tenemos que buscar es lo mejor para los ciudadanos y llegar a un acuerdo en el que todos estemos a gusto".

ELECCIONES

Por otro lado, ha señalado que tras las elecciones generales del próximo 28 de abril el PNV hablará con todos los partidos ya que "no somos de poner límites".

No obstante, ha reconocido que está "claro" que Vox no tendrá "muchas ganas de hablar con nosotros", mientras que en el caso del PP "las cosas que dice Pablo Casado del 155 o el hablar de comunidades desleales hacen muy difícil y alejan posibles acuerdos".

"Albert Rivera se manifiesta en contra del Concierto Económico con datos que no son ciertos y habla de recuperar competencias en educación o sanidad. Eso no da mucho pie para el diálogo", ha añadido.