PNV ve la posición de EH Bildu "desmotivadora" para los que creen en la colaboración de las formaciones abertzales

El responsable de política institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha afirmado que la posición de EH Bildu es "desmotivadora" para quienes creen que "algún día debe llegar el momento de las formaciones abertzales colaboren" y ha lamentado que la "denominada izquierda independentista sigue sin madurar en política".

En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, Mediavilla critica que en la medida que se acercan las próximas elecciones municipales, forales y europeas, la coalición soberanista "retoma los pasos de la estrategia llevada a cabo hace exactamente cuatro años: acoso, denuncia y difamación contra el PNV".

Tras señalar que hace cuatro años el electorado vasco "revalidó su confianza" en el PNV y le hizo ostentar la mayor representación institucional de los últimos tiempos, advierte de que, por contra, la izquierda abertzale "se atascaba y comenzaba a perder fuelle por su 'izquierda', dando síntomas evidentes de agotamiento".

"Decían que Otegi, -el 'Obama blanco'- tras su salida de la cárcel, sería el catalizador que les resucitaría. Y aquí estamos. En un punto de partida similar. Sin resurrección ni catarsis. Sin renovación y, probablemente, también sin futuro", critica.

En este sentido, acusa a EH Bildu de haber vuelto a "las andadas" con cuestiones como el "Tren de Alta Velocidad, la incineradora y, cómo no, la OPE de Osakidetza".

"Lo del TAV es como lo de las basuras de Guipúzcoa, un fetiche al que se aferran inconscientemente, haciendo de su oposición una especie de seudoreligión aparentemente ecologista que nadie entiende. Porque si hay un medio de transporte limpio, sostenible y con futuro, ese es el ferrocarril", defiende.

De este modo, ve contradictorio que mientras "todo el mundo protesta para que la alta velocidad ferroviaria llegue a sus territorios, aquí la gente se moviliza por todo lo contrario".

Así, reprocha que desde EH Bildu "no se tiene empacho en hablar de despilfarro, de daño irreparable al entorno y anuncia propagar sus denuncias al conjunto de los municipios a través de mociones en las instituciones". "Se anuncia, por lo tanto, epidemia de protestas", añade.

A su juicio, es como si "la corneta hubiera marcado el tiempo de combate y, los más meritorios han arreciado en tromba, para cumplimentar el mandato".

OPE DE OSAKIDETZA

En relación a la OPE de Osakidetza, Mediavilla cree que la actitud de EH Bildu "no tiene más explicación que la frivolidad". "Sin aguardar el resultado de las pesquisas judiciales en marcha, sin atender a ninguna de las consideraciones presentadas por el consejero Darpón en una modélica, larga y transparente comparecencia parlamentaria, y pese al compromiso previo de este grupo de trabajar conjuntamente en la búsqueda opciones de mejora en las convocatorias públicas de empleo, con inusitada rapidez el grupo de coordina Urruzuno presentaba en el registro de la cámara de Gasteiz la petición de creación de una comisión de investigación", lamenta.

A su juicio, lo que se busca son "tribunales revolucionarios para saciar la sed de castigo 'que se merece el PNV'" y se pregunta dónde queda "aquella pomposa declaración" de Arnaldo Otegi que hablaba de acuerdo histórico con el PNV.

"¿Dónde queda la bienintencionada afirmación de que la sintonía con los jeltzales en materia de autogobierno 'es un buen precedente para que nuevos acuerdos sean posibles en el futuro, poniendo siempre los intereses de la gente por encima de los intereses de cada una de las formaciones políticas'?", cuestiona.

Por todo ello, considera que "el buen rollo, si es que alguna vez ha existido, se ha acabado". "Para quienes creemos que algún día debe llegar el momento de que las formaciones abertzales de este país colaboren entre sí, la posición de EH Bildu es desmotivadora. Una asignatura pendiente", incide.

De este modo, afirma que la "denominada izquierda independentista" sigue sin madurar en política y no entiende otra forma de competencia entre distintos que el "aplastamiento". "No sabe dialogar. Sólo hacer valer sus opiniones. Aunque sea a martillazos. No han aprendido nada", finaliza.