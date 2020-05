PNV critica que EH Bildu permanezca "mudo" ante ataques a sedes de partidos y cree que "se le acaba el tiempo"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha criticado que EH Bildu permanezca "mudo" ante los ataques a batzokis, sedes del PSE-EE y ayer a una de Podemos, y cree que a la coalición soberanista "se le acaba el tiempo" para pronunciarse. "Si no tiene nada que ver con estas acciones, es muy fácil distanciarse de ellas", ha afirmado.

Además, ha pedido que no se banalicen estos ataques, diciendo que solo son pintadas, porque "detrás hay totalitarismo, ganas de amedrentar, falta de respeto a las reglas mínimas democráticas y falta de respeto al adversario político".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha referido a los reproches que realizó ayer el Lehendakari, Iñigo Ukullu, a EH Bildu por su silencio ante estos ataques.

En este sentido, ha destacado que la coalición abertzale, "que es tan ágil con los tuits, tan agresiva en sus manifestaciones, tan multiportavoz, que es capaz de con un mismo tema sacar 7 u 8 voces distintas quejándose, lamentando, criticando etcétera, está muda ante esto".

"No sé si está mudo porque no puede o porque no quiere decir lo que piensa. En todo caso, se le está acabando el tiempo. Bildu tiene que posicionarse ante estos ataques", ha indicado.

SIN BANALIZAR

A su juicio, no hay que banalizar estos ataques diciendo que son solo pintadas. "No es un pintada, detrás de eso hay totalitarismo, hay ganas de amedrentar, hay una falta de respeto a las reglas mínimas democráticas y al respeto al oponente político, al adversario político", ha indicado.

Por ello, ha dicho que EH Bildu, que "tiene la piel tan fina cuando se les ataca a ellos y pone el grito en el cielo a la mínima, debería tener para los demás el mismo comportamiento que exige a los demás con ellos".

"Si no tiene nada que ver con estas acciones, es muy fácil distanciarse de ellas y decir lo que se piensa. Y, si tiene algo que ver, que espero y creo que no, que lo diga, y que no se ampare en las pintadas nocturnas y en la gente que se salta el confinamiento, no para ir a ayudar a sus vecinos, sino para hacer una muestra de fascismo, aunque sea con ideología pseudoabertzale", ha concluido.