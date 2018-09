PNV podría llevar el acuerdo con EH Bildu sobre estatuto a las Cortes si PSE y Podemos no presentan alternativas

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha apuntado la posibilidad de llevar a las Cortes Generales el acuerdo de bases para un nuevo estatus para Euskadi suscrito con EH Bildu, en el caso de que PSE y Podemos no presenten alternativas a esta propuesta.

En una entrevista a la Cadena Ser y preguntado por si el PNV repetiría lo ocurrido con el Plan Ibarretxe, cuando fue a las Cortes Generales solamente con los votos de PNV y EH Bildu, Ortuzar ha respondido que "eso lo podríamos hacer". "Si los otros siguen así, ¿es que vamos a volver a la situación de julio?, claro, si los otros no se mueven, ¿cuál es la otra solución?, ¿meterlo al cajón?", se ha cuestionado.

Advertido sobre la falta de recorrido institucional que tendría esa propuesta en solitario de PNV y EH Bildu, el líder jeltzale ha apuntado que "entonces a los que habrá que decirles que se muevan es a los otros". "Nosotros ya nos estamos moviendo. Hemos puesto alternativas. No gustan, primero que nos digan qué no gusta y cuál sería la alternativa. Si no, el proceso nos lleva a la melancolía, no vamos a sacar nada", ha advertido.

En esta línea, ha apuntado que "a lo mejor alguien quiere que no salga nada" y ha dicho tener una "cierta sospecha de que para algunos ya tenemos más de lo que debiéramos, y no es así. El PNV no piensa que eso es así".

El dirigente del PNV ha insistido en pedir a PSE y a Podemos que se muevan. "No se pueden quejar de que mangoneamos esto si se cruzan de brazos y no hacen nada", ha dicho, para acusar a estas formaciones de carecer de propuestas sobre el nuevo estatus. "Cualquiera que vea los papeles de PSE y Podemos, ve que son de cara a la galería. No hay propuestas", ha criticado.

En su opinión, "estaría mal" que la mayoría que suponen PNV y Bildu impusiera sus tesis "machaconamente" o pasaran la "apisonadora" de su mayoría, "pero estaría peor que hiciera eso una minoría". Por ello, ha pedido que PSE y Podemos "salgan a la pista de baile, al campo de juego".

"Ahora el Partido Socialista es importante en Euskadi y en Madrid. Se tiene que definir, no decir lo que no se puede hacer. Si se va a quedar defendiendo sus postulados y no ve que una mayoría muy grande queremos avanzar más, eso no vale. Tiene que interpretar los deseos de la mayoría de la sociedad vasca", ha pedido.

Por ello, ha insistido en que "no puede ser que, siendo la minoría, nos quieran condicionar a todos". "Que vayan a la mesa y hagan propuestas", ha solicitado.