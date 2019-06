PNV cree que no habrá adelanto electoral en Euskadi y responsabiliza a EH Bildu de "azuzar la amenaza" de comicios

La presidenta del PNV en Vizcaya, Itxaso Atutxa, cree que no habrá adelanto electoral en Euskadi, y ha responsabilizado a EH Bildu de "azuzar esa especie de fantasma" y la "amenaza" de comicios, aunque ha recordado que es potestad del lehendakari, Iñigo Urkullu, convocarlos o no. Además, considera que la coalición soberanista adoptará una postura sobre Presupuestos por "cálculo electoral", y ha apuntado que Elkarrekin Podemos "puede tener papel muy importante" en la posible aprobación de las cuentas públicas.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Atutxa ha señalado que se está "despejando" la situación sobre posibles elecciones anticipadas, y ha recordado que ha habido "cierto ímpetu por parte de ciertos partidos políticos en Euskadi, especialmente por parte de EH Bildu, en azuzar esa especie de fantasma, de amenaza de adelanto electoral".

"De hecho, casi desde Navidades o desde enero, estaban un poco en esa tesitura, y cualquier cosa que pasa en el Parlamento parecía que era una debilidad del Gobierno actual y, sobre todo, una obligación del lehendakari de convocar elecciones", ha apuntado.

En todo caso, ha recordado que el PNV ha repetido en varias ocasiones que ve a Iñigo Urkullu y a su Gobierno "trabajando en cumplir la legislatura y, sobre todo, un programa de Gobierno". "Y eso era hablar del comienzo de 2020 también, que es cuando todavía estaría su legislatura en vigor", ha indicado.

A su juicio, "se está demostrando" que la pretensión no es el adelanto de comicios, y ha señalado que, en la actualidad, se están produciendo reuniones entre el Gobierno Vasco y los grupos parlamentarios para presentar las directrices del Presupuesto que se planteará en otoño en el Parlamento.

GRUPOS DE LA OPOSICIÓN

En cuanto a la actitud que puedan mantener las diferentes fuerzas políticas ante las cuentas públicas, la presidenta del BBB ha apuntado que "el varapalo electoral" del PP en Euskadi en las pasadas elecciones ha sido "fortísimo", y ha considerado que tiene "una necesidad de recomposición interna", como "lo ha dejado patente" su presidente, Alfonso Alonso, al convocar una convención para septiembre.

"Yo no sé en octubre qué PP en el País Vasco nos vamos a encontrar. No sé si va a ser el de la confrontación que hemos visto en Bizkaia en los últimos meses y el del propio Alfonso Alonso, al que parecía que no se le había pasado aquel enfado horrible, al responsabilizar al PNV de la caída de Rajoy, cuando él sabe perfectamente que no fuimos nosotros quienes sacamos a Rajoy de La Moncloa, sino el propio PP, la corrupción y la falta de apoyo de Ciudadanos", ha dicho.

Según ha asegurado, es posible que se "encuentren" con otro Partido Popular y, luego, se verá también qué papel juega EH Bildu, "si uno más institucionalizado" y de "quitar ese miedo" a acordar los Presupuestos, que ya se ha observado "en tiempos anteriores", porque, "en el momento de la verdad, no se ha atrevido a dar ese paso".

A su juicio, si la coalición soberanista aceptara un acuerdo sobre las cuentas, podría "tener un valor añadido en su imagen". "No sé si está preparado para ello", ha manifestado.

No obstante, ha dicho que "falta mucho tiempo" y todavía no se ha presentado el proyecto presupuestario. "Seguramente, también harán un cálculo electoral. Depende de cuándo crean que van a ser las elecciones, tomarán una postura u otra", ha indicado.

Asimismo, ha manifestado que ella también "daría cierto valor" a Elkarrekin Podemos en el Parlamento. "Este otoño pasado, después de no haber aprobado los Presupuestos, sí posibilitaron que se aprobaran las tres leyes especiales", ha indicado, en referencia a las normas que "dieron una capacidad presupuestaria suficiente para actuar en el cumplimiento de un programa" del Gobierno de Urkullu.

Por ello, cree que el grupo morado "ha tenido ahí un papel muy importante y podría volver a tenerlo". "Yo también entiendo a los partidos de la oposición cuando dicen que, hasta ver un contenido real y las partidas reales a las que va dirigidas ese Presupuesto, es difícil tomar otra posición", ha añadido.