PNV pide al Gobierno que la Guardia Civil deje la competencia de Tráfico en Navarra pero no lo mezcla con los decretos

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha insistido hoy en pedir al Gobierno que la Guardia Civil deje de ejercer la competencia de Tráfico en Navarra, pero ha asegurado que no lo mezcla con el respaldo a los Reales Decretos que ha aprobado el Gobierno y que necesitan del voto de su partido para salir adelante en la Diputación Permanente del Congreso.

Así lo ha dicho al ser preguntado por las informaciones de un medio de comunicación que apunta a que el PNV condicionaría su apoyo a la transferencia de Tráfico a Navarra. A este respecto ha respondido: "no estamos mezclando con los decretos".

No obstante, ha admitido que la transferencia sí es un asunto que "hemos negociado" porque es una competencia que ha tenido Navarra y "la quitó el franquismo por la cara" y, además, el pasado año una sentencia del Tribunal Constitucional "reafirmaba que esa competencia era de la Comunidad foral".

"Lo que estamos pidiendo es que se cumpla el Amejoramiento, que se haga ya y que esa competencia tiene que ser de la Policía foral navarra y no de la Guardia Civil. Eso es lo que ha pasado siempre históricamente, es lo que dice el Amejoramiento y es lo que ha corroborado el Tribunal Constitucional, y ahora es lo que le exige el PNV al Gobierno español", ha concluido.

En relación con la aprobación de los Reales Decretos que está llevando a cabo el Gobierno en los llamados "viernes sociales" ha afirmado que a su partido "no le gusta lo que está haciendo el PSOE", si bien considera que PP y Ciudadanos tienen "poca legitimidad" para denunciarlo. En todo caso, ha advertido de que, aunque el Gobierno de Sánchez tenga "mucha prisa", el PNV no la tiene para decir "qué va a hacer".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, el diputado jeltzale ha asegurado que al PNV no le "agrada en absoluto esta situación" que se ha generado y ha censurado, en este sentido, que el Gobierno del PSOE "está forzando la máquina".

"Podría haberse hecho antes y debería haberse hecho antes", ha manifestado Aitor Esteban, que, no obstante, ha advertido de que "cuando la denuncia se hace por parte del PP y de Cs, que han estado bloqueando en la Mesa una y otra vez iniciativas que tenían la mayoría en la Cámara, tienen poca legitimidad".

AVISA: SI PRETENDE SACAR ADELANTE LOS DECRETOS ESTÁ SIENDO MUY TORPE

En cualquier caso, ha insistido en que no le "gusta lo que está haciendo el PSOE", al que ha advertido de que "ellos tendrán mucha prisa para hacerlo y nosotros no tenemos ninguna prisa en decir qué es lo que vamos".

En este sentido, ha censurado que, "a día de hoy, de los decretos que se aprobaron el otro día el único que nos llegó, a principios de semana, fue el de Alquileres", mientras que "del resto no tuvimos noticia". Según ha asegurado, "en este momento, no tenemos ni idea de si el Gobierno va a aprobar o no decretos este viernes y cuál es su contenido".

"Ni idea. No sé qué pretende el Gobierno. Si lo que pretende es hacer propaganda y sacar diciendo 'éste es mi programa electoral' o pretende, de verdad, sacarlos adelante. Si pretende de verdad sacarlos adelante, me parece muy torpe que todavía nosotros estemos 'in albis' porque nuestro voto puede ser bastante importante. Ellos sabrán", ha subrayado.