PNV pide al Gobierno Sánchez que comparta las decisiones y respete el orden jurídico y competencias

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha reiterado que este jueves el Grupo vasco votará a favor de la prórroga del decreto de alarma porque "es la manera de soportar jurídicamente el confinamiento, pero ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que comparta las decisiones que adopte, "respete el orden jurídico" y las competencias de las comunidades autónomas, algo que, a su juicio, no ha hecho hasta ahora.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Esteban ha asegurado que apoyarán este jueves la prórroga del decreto de alarma porque "es la manera de soportar jurídicamente el confinamiento y es evidente que todavía sigue siendo necesario para acabar con la pandemia".

En todo caso, ha precisado que eso no significa 'adhesión inquebrantable' a las medidas que está adoptando Sánchez. "Nosotros ya le hemos dicho al Gobierno que lo que no puede hacer es tomar decisiones de la noche a la mañana, sin comentarlas y sin respetar el orden jurídico y las competencias de cada cual", ha indicado.

El dirigente jeltzale ha insistido en que, "en los últimos días, se ha vuelto a recuperar la comunicación, y parece que hay más diálogo fluido". "Pero los Decretos que fueron tomados sin consultar y muchas veces con evidentes fallas, que tuvieron que rectificar, están ahí. Algunos incluso con invasiones competenciales, añadida a la eliminación de fondos de las políticas activas de empleo", ha apuntado.

"DECRETO OMNIBUS"

En esta línea, ha explicado que se trata del "típico decreto 'omnibus' en el que van muchísimas medidas, algunas positivas, pero otras invaden competencias y te quitan los fondos a través de un decreto ley, que es evidente que no se puede hacer o no se tienen en cuenta las características" de los ayuntamientos vascos, "que son distintos al resto del Estado a la hora de informar, etc".

"Luego, lo único que puedes hacer en el Congreso es votar sí o no, o abstenerte. Y son medidas enormes, de 80 ó 90 folios, algunas están bien y otras son absolutamente contrarias al ordenamiento jurídico e irritan bastante", ha indicado. Por ello, ha apuntado que, luego, "te colocan en una posición muy complicada a la hora de tomar una decisión porque solo puedes decir sí o no".

Aitor Esteban ha dicho que ha visto en el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos "la tentación de decir esto para todos", sin tener en cuenta de que hay medidas que, "por las características diferentes de cada Comunidad Autónoma y de cómo afecta la enfermedad, pueden aplicarse diferentemente".

Y todo ello, ha asegurado, "en vez de hacer algo que parece bastante mas sencillo", que es poner esas medidas "en conocimiento de las autoridades" de las comunidades autónomas que, al final, van a tener que implementarlas y adaptarlas "a su realidad sociológica".

En este sentido, ha recordado que las iniciativas que comunicaba Pedro Sánchez en las conferencias de presidentes autonómicos, excepto en la última, "eran ya a hecho pasado". "Incluso el presidente no comunicaba asuntos que se iban a aprobar inmediatamente después, al día siguiente o se anunciaban incluso a la tarde", ha indicado.

REUNIÓN CON PRESIDENTES AUTONÓMICOS: MERA FACHADA

A su juicio, "no tiene ningún sentido hacer esas reuniones que son mera fachada". "Esperemos que eso se vaya modificando y sí parece que se ha tomado nota, pero vamos a ver, porque esto, desgraciadamente, todavía va para largo", ha remarcado.

Sobre cómo se hará la 'desescalada' para volver a la normalidad, Esteban ha apuntado que no sabe si el Ejecutivo central recurre a lanzar "globos sonda", pero ha apuntado que esto "no contribuye a ofrecer tranquilidad o dar sensación de seguridad, sino lo contrario".

"Es mejor no adelantar nada, estudiar las cosas, saber exactamente qué pasos se van a dar, consultar con otros agentes institucionales y, a partir de ahí, cuando tengas todo claro, ir dando los datos", ha manifestado.

PACTOS DE ESTADO: NO SABEMOS DE LO QUE ESTAMOS HABLANDO

Sobre la posibilidad de alcanzar posibles pactos de Estado, el portavoz del Grupo Vasco ha asegurado que ellos estarán "en aquellos lugares en los que, por responsabilidad, se discuta algo que afecta a la ciudadanía". "Pero, al final, en realidad, no sabemos de qué estamos hablando. Nosotros vamos especulando Sobre otro globo sonda", ha apuntado.

Tras recordar que fue el ministro José Luis Ábalos quien habló de unos supuestos Pactos de la Moncloa, y "nadie sabe a qué se refiere y cuál es el contenido". "Es otra manera de poner otro balón en juego", ha indicado.

En este sentido, ha dicho que preguntarán al Gobierno de qué está hablando. "¿Están hablando de términos meramente económicos?, ¿o para hablar del problema territorial dentro del Estado?, ¿o, como decía Casado, se refieren a un cambio de régimen?, ¿qué es lo que nos están proponiendo?", ha añadido.

Aitor Esteban ha dicho que no se está en la misma situación de cuando se firmaron los Pactos de la Moncloa. "No se había aprobado ni siquiera la Constitución y se había acabado recientemente la dictadura. Todavía estábamos en una situación transitoria muy complicada, con una situación económica tremenda", ha indicado.

Por ello, ha preguntado, de nuevo, "de qué están hablando". "Desde luego, vamos a salir con una situación económica muy complicada de todo esto y la estabilidad gubernamental depende también de la existencia o no de unos Presupuestos que no pueden ser los habituales, tienen que ser de reconstrucción". Esteban asegurado que el PNV "estará allí donde se discuta algo" que afecte a la ciudadanía vasca".

FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO

Sobre el funcionamiento del Congreso, el diputado jeltzale ha señalado que, si se pide a los ciudadanos que guarden el confinamiento y que, si hay que trabajar, se mantengan las medidas de seguridad oportunas y la movilidad sea la menor posible", eso no se puede hacer si se celebra un pleno y están los 350 diputados.

"Creo que habrá que controlar en términos numéricos, lo mismo que en las comisiones. Pero el que se puedan celebrar algunas sesiones y se pueda dar más normalidad, tal como está ocurriendo en otros empleos, etc, lo entiendo. Vamos a ver cómo se implementan estas medidas", ha concluido.