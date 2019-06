El PNV de Navarra expresa su "enorme alegría" por la elección de Unai Hualde como presidente del Parlamento foral

"Es un paso muy importante para lograr la foto de esa Navarra plural y de progreso por la que tantas personas han luchado en la última legislatura y en años anteriores", ha destacado la formación en un comunicado en el que ha mostrado su "gran satisfacción" por que la mesa del Parlamento "refleje finalmente la pluralidad de toda la sociedad navarra".

Hualde ha asumido el cargo señalando que en el ejercicio de su responsabilidad tendrá "como referente defender el progreso y avance de Navarra y defender su pluralidad, en la que siempre he creído"."Vamos a hablar mucho, a parlamentar entre todas y todos para que así sea, espero no defraudar su confianza. Quiero ser presidente de los que me han dado la confianza y de los que no", ha señalado.

Unai Hualde ha confiado en que en esta legislatura "las instituciones sigan profundizando en el camino de reconocimiento de la diversidad y pluralidad que las han caracterizado en los últimos años".