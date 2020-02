PNV se congratula de la "PNVización" de EH Bildu en el Congreso y dice que "el tiempo nos ha dado la razón"

El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha afirmado este viernes que se alegra mucho de la actividad parlamentaria de EH Bildu en la nueva legislatura y de que se haya dado "una PNVización" en las posturas de la formación de la izquierda independentista. Así, ha destacado que, tras haber sido la formación jeltzale tan criticada por su formar de hacer política, "el tiempo nos ha dado la razón".

En una entrevista concedida a ETB 1, recogida por Europa Press, el representante del PNV ha indicado que "algunos hicimos una elección por una manera de hacer política y el tiempo nos ha demostrado que ese era el único camino".

Agirretxea ha reiterado su alegría por el cambio en la actividad política de EH Bildu en Madrid porque, "si se logran cosas para el país, siempre va a ser mejor", aunque ha recordado que "otros llevamos muchos años haciendo ese tipo de política, porque política es diálogo, no imponer, no lograr a veces todo lo que quieres pero dejar para alguna otra cosa y siempre dar opción al diálogo".

"De alguna manera, y lo digo con todo el cariño, EH Bildu ha tenido una PNVización en su postura parlamentaria. El tiempo ha demostrado que, haciendo lo que algunos llevamos haciendo durante muchos años, las cosas mejoran. Al final, han venido a esa manera de hacer política que tanto han criticado. Nosotros siempre hemos pedido que eso es lo que hay que hacer, que esa es la manera de hacer las cosas, aunque, que se haga 20 años tarde, y tras recibir lo que hemos recibido, da qué pensar", ha señalado.

Asimismo, el diputado del PNV ha reiterado que, el hecho de haber apoyado este pasado jueves en el Congreso el techo de gasto propuesto por el Gobierno, no significa que vaya a apoyar también al proyecto de Presupuestos que presente el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha dicho que "veremos de qué tipo son los presupuestos y cómo recoge nuestras peticiones".

"Esto había que habilitarlo (el techo de gasto). Ha sido un paso adelante. Luego veremos qué tipo de presupuestos son. El PSOE debe saber que esto era necesario, lo hemos hecho, pero eso no significa que después todo va a ser gratis", ha advertido.

TRANSFERENCIAS

Por otro lado, Joseba Agirretxea ha asegurado que, "lo que estaba fuera de la ley era lo que se ha hecho hasta ahora en materia de transferencias", y ha destacado que el cronograma de las competencias pendientes de transferir a Euskadi pactado entre los gobiernos central y vasco "no es un regalo, sino cumplir la ley".

Así, el diputado del PNV ha considerado que dicho cronograma es "muy importante" para avanzar en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, y ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a mantener "una postura firme" ante las presiones para cumplir lo pactado.

"Lo que estaba fuera de la ley ha sido lo que se ha hecho hasta ahora en materia de transferencias. Lo de ahora no es un regalo, sino cumplir la ley, fijar un cronograma y, de una vez, cumplir con las competencias que corresponden y faltan del Estatuto", ha insistido.

EUSKADI

Por otro lado, y ante las dimisiones esta semana de los líderes tanto de Elkarrekin Podemos como del PP vasco, Lander Martínez y Alfonso Alonso, respectivamente, el representante del PNV ha destacado que "lo que está claro y se ha demostrado, es que a la sociedad no le gustan demasiado los partidos que tienen problemas".

Así, en cuanto a la formación popular, Agirretxea ha lamentado que su candidato a lehendakari, Carlos Iturgaiz, "no es la mejor alternativa para que la política vasca avance", ya que, según ha dicho, "nos lleva hacia atrás y nos recuerda tiempos muy tristes". Además, ha considerado que "la decisión tomada desde Madrid, además de no conocer la sociedad vasca, supone desear un futuro no muy bueno al PP vasco".

Asimismo, el diputado jeltzale ha afirmado que la alternativa de izquierdas para hacer frente al PNV planteada por la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, "es el sueño erótico de muchos desde hace unos años", y ha instado a la formación morada a materializarla "si pueden".

"Son uno, dos y tres, y unir a uno, dos y tres es complicado. Una vez dijo alguien que lo que no dan las urnas, luego no se produce, o que lo que no han reconocido las urnas, la sociedad luego no lo reconoce. Habrá que verlo, pero ahí hay tres familias distintas y la pregunta es si el único objetivo de los tres es quitar al PNV. Si ése es el elemento común, no sé si es un mensaje muy beneficioso para esta sociedad", ha advertido.