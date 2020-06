PNV pregunta a PSOE y PP "qué es lo quieren ocultar" para oponerse a la reforma de la Ley de Secretos Oficiales

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que este martes será la cuarta vez que su formación presente una propuesta de reforma de la Ley de Secretos Oficiales, una iniciativa que "siempre se ha retrasado" por la oposición tanto de PSOE como de PP, por lo que les ha preguntado "qué es lo quieren ocultar" para oponerse a dicha reforma.

El PNV llevará de nuevo al Pleno del Congreso este martes su propuesta de reforma de la Ley de Secretos Oficiales para acelerar la desclasificación de documentos, una ley que lleva planteando desde 2016. La Cámara ha aceptado tramitarla en dos ocasiones, pero los grupos mayoritarios van ampliando los plazos y al final nunca ha llegado a ver la luz.

En declaraciones concedidas a ETB1, recogidas por Europa Press, Esteban ha explicado que plantean establecer dos categorías de documentos, en las que unos serían desclasificados al de diez años y otros, "los más secretos", a los 25, "y si estuviera en peligro la vida de alguna persona o hubiera razones especiales, el Gobierno podría alargarlo otros diez años, hasta los 35".

"Presentamos la iniciativa por cuarta vez, y siempre se ha retrasado la modificación de la ley porque PP y PSOE no han querido. ¿Qué es lo quieren ocultar? ¿Por qué no se atreven? ¿Hay presiones? Lo único que sé es que son PP y PSOE los que votan en el Congreso y en el Senado, y ahí se modifica la ley. Las presiones que pueda haber fuera no las conozco", ha señalado.

Así, el dirigente jeltzale ha manifestado que contar con la documentación sobre la transición sería "muy interesante", aunque ha asegurado que el PNV no busca "algo concreto", sino que, "si una democracia se fundamenta en la transparencia, si nos queremos homologar a los estados del entorno, las cosas deben ser así y esos papeles deben descubrirse".

DEFENSA DEL ESTADO

En este sentido, ha manifestado que "algunos aluden a la defensa del Estado, pero no buscan la defensa del Estado, sino defenderse a sí mismos, porque quieren ocultar algo". Por ello, ha insistido en que el PNV "no busca nada en concreto, sino hacer las cosas como es debido y que la gente sepa, porque sería bueno para la democracia".

"Sería conveniente y serviría para normalizar algunas cosas. Otra cosa es que puede ser malo para algunas personas y quizás para algunas instituciones, pero una sociedad debe fundamentarse en la verdad, y creo que la sociedad está preparada y lo recibiría con satisfacción. Otra cosa es que pueda haber intereses de algunas personas o instituciones para que no salga", ha concluido.