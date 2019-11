PNV dice que el PSOE "necesita" el apoyo de Podemos y cree "terrible" que Sánchez no responda a Torra

La presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, ha asegurado este martes que el PSOE "necesita" el apoyo de Unidas Podemos, a pesar de que la campaña electoral "no ha sido muy sencilla" entre ambas formaciones, y ha calificado de "terrible" que el candidato a la presidencia del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, no responda a las llamadas del president de la Generalitat, Quim Torra.

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, la dirigente jeltzale ha considerado que "el mayor problema" que tiene el PSOE, tras la celebración de las elecciones generales del pasado domingo, es que "no ha explicado lo que quiere hacer, no ya a los partidos políticos, sino a los electores".

Ha lamentado que Sánchez haya estado "seis meses de campaña diciendo que no va a gobernar ni con unos ni con otros, que nadie quiere unas terceras elecciones, que el Estado necesita estabilidad sí o sí, y que él es la única garantía para ello".

"Si esa es única propuesta de un líder político, y en este caso del presidente del Gobierno, para sacar adelante un gobierno y una legislatura de cuatro años, no sé qué es lo que hemos avanzado en estos seis meses", ha criticado.

Atutxa, que no ha descartado la posibilidad de que el PP se abstenga para posibilitar la designación de Sánchez como presidente, ha insistido en que el PSOE "necesita" el apoyo de Unidas Podemos, aunque ha añadido que no sabe "lo que ocurrirá en su primera reunión", porque "la campaña no ha sido muy sencilla entre ambos partidos, y el PSOE y, sobre todo Pedro Sánchez, ha hecho más guiños a la derecha que a Pablo Iglesias".

Asimismo, la dirigente jeltzale ha indicado que no ve "de ninguna manera" al PNV y a Ciudadanos juntos en una misma fórmula para posibilitar la gobernabilidad, y que "Ciudadanos seguramente tampoco", debido a "la postura contraria al PNV, al autogobierno vasco y, sobre todo, al independentismo catalán" mostrara por la formación naranja. "Sería difícil ver al PNV y a Ciudadanos juntos en cualquier propuesta", ha añadido.

TORRA

Por otro lado, Itxaso Atutxa ha tildado de "terrible" que el candidato a la presidencia del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, no responda a las llamadas telefónicas del president de la Generalitat, Quim Torra, y ha destacado que el líder de los socialistas "tiene que hablar con los catalanes si o si".

"Torra es el presidente de una comunidad autónoma, y me parece una tremenda falta de respeto. Pedro Sánchez ha hablado tranquilamente con otros representantes políticos, como con Vox, aunque los últimos días ha cambiado su discurso y su postura por puro tacticismo electoral, ¿y no coge el teléfono a Torra? Creo que eso dice muy poco de él", ha lamentado.

Además, la dirigente del PNV ha considerado que el PSOE pensaba que los resultados de los partidos soberanistas catalanes iban a ser peores tras la sentencia del procés y "las últimas apariciones públicas de Torra", por lo que, en su opinión, "o no sabe o no ha querido hacer una lectura clara en torno a la situación en Cataluña".

"Tiene que hablar con los catalanes sí o sí. Primero por responsabilidad, y segundo porque para Pedro Sánchez sería importante aparecer en el Estado como la posibilidad de que otra política es posible. En campaña no lo hemos visto así, pero tras las elecciones se tiene que dar ese cambio", ha afirmado.

VOX

Por último, Itxaso Atutxa ha indicado que el hecho de que Vox haya llegado democráticamente al Congreso no significa que defienda "programas o criterios democráticos", y ha mostrado "una gran preocupación" ante la posibilidad de que los recursos que la formación de extrema derecha ha anunciado que va a presentar ante el Tribunal Constitucional afecten a leyes aprobadas por las instituciones vascas.

"Una gran preocupación, porque lo van a hacer (presentar recursos ante el Constitucional). Para ellos el autogobierno vasco es el mayor error que ha tenido España, porque no creen, no ya en nuestro autogobierno, sino que ni siquiera creen en una España autonómica", ha advertido.

Asimismo, la dirigente del PNV ha recordado que, gracias a la representación que ha logrado, Vox "también entrará en la elección de algunas importantes instituciones y seguirá teniendo fuerza en el ámbito judicial".

"Digo seguirá porque creo que algunos que están desde antes no andarán muy lejos de Vox, y ahora llegan con ese aval democrático, porque es cierto que han llegado democráticamente a las instituciones y al Congreso, y con un gran resultado, en el que Sánchez tiene una gran responsabilidad con la segunda convocatoria de elecciones. Pero no podemos pensar que todos los que llegan democráticamente van a defender programas o criterios democráticos, y Vox es un ejemplo muy claro", ha asegurado.