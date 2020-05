PNV critica a quienes piden que el Parlamento "vuelva a funcionar" pero rechazan elecciones en julio

En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, el dirigente jeltzale ha analizado la posibilidad de que los comicios vascos suspendidos el pasado mes de abril por la pandemia de covid-19 se celebren en julio.

Tras valorar que con el inicio de la desescalada los vascos van a poder moverse por el entorno o "tomar un vermú en un bar con los amigos", ha advertido de que todo ello está "en nuestra mano si seguimos siendo responsables y cumplimos con los distanciamientos, con las medidas de higiene y con todas las recomendaciones que por nuestro bien se están realizando".

En este contexto se ha preguntado cómo si todo eso es posible "no va a serlo ejercer un derecho básico y fundamental como es el de elección". "¿Cómo no va ser posible votar? Votar con todas las garantías sanitarias y democráticas", ha añadido.

Mediavilla recuerda así que la pandemia del coronavirus "nos atrapó con unas elecciones ya convocadas" y, por razones de seguridad y "por sentido común", dichos comicios debieron suspenderse, "dejándonos anómalamente un país con el Parlamento disuelto y con un Gobierno vasco necesitado de ser renovado".

Asimismo, incide en que el lehendakari ha convocado a todos los partidos el próximo día 14 para determinar la posibilidad de que las elecciones autonómicas pendientes se celebren cuanto antes.

"Los expertos sanitarios advierten que aún se sabe poco del virus. No obstante, vaticinan que si su afección se hace estacional, quizá en octubre estemos nuevamente en fase de contagio, para lo que habrá que estar preparados", añade.

A su juicio, en julio se puede así "abrir una ventana de oportunidad para que el ejercicio democrático se active en Euskadi" ya que "necesitamos, cuanto antes, nuevas instituciones, fuertes, sólidas, que hagan frente a la abrupta crisis económica a la que nos vamos a enfrentar".

"Algunos, los que han pedido por activa por pasiva que el Parlamento vuelva a funcionar para 'controlar al Gobierno' dicen, en el colmo del cinismo, que el país no está para elecciones. Que no se dan las condiciones sanitarias ni democráticas para acudir a las urnas. ¿Condiciones democráticas? Sus conclusiones no nos sorprenden", critica.

Para Mediavilla, quienes lo reclaman "son los mismos 'expertos' que exigían el cierre total de la actividad económica, los que nos acusaban de defender a la patronal frente a la salud de la gente".

"Los mismos que en estos tiempos de sufrimiento han sido capaces de conmemorar el segundo aniversario de la disolución de ETA señalando que el grupo terrorista nació del pueblo y ahora se ha fundido en el pueblo". ¿En qué pueblo vive Arkaitz Rodríguez?", finaliza.